Минпром и минстрой ждет реорганизация

Республиканские минпром и минстрой будут разукрупнены, и каждое разделено на два ведомства. Указ «О некоторых вопросах совершенствования структуры органов исполнительной власти РК» подписал 26 июня глава Коми Сергей Гапликов. Информация размещена на официальном сайте главы и правительства региона.

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми разделяется на Министерство инвестиций, промышленности и транспорта и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Напомним, решение вернуть самостоятельность республиканскому минприроды глава Коми принял по итогам встречи с лидерами «Коми вой-

тыр» и «Изьватас», которые обратились к руководителю региона с такой просьбой.

Реорганизуется и Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – вместо одного ведомства образуется Министерство строительства и дорожного хозяйства и Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов.

– Реализация проектов по строительству новых объектов в республике, реконструкции и ремонту требует усиленной координации по всем направлениям. И решение этой важной задачи будет возложено на новое министерство, – отметил зампред правительства Коми – руководитель минстроя Константин Лазарев.

По его словам, ключевыми направлениями работы создаваемого Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК станут обеспечение стабильной работы объектов жизнеобеспечения в регионе, в том числе в рамках прохождения осенне-зимнего периода, а также тарифообразование.

– Формирование тарифов в республике должно быть максимально прозрачным и понятным для всех участников этого процесса, в первую очередь для населения, – подчеркнул Константин Лазарев.

Напомним, что именно согласование тарифов на тепловую энергию составляет значительную часть претензий правоохранительных органов к прежней команде руководства Республики Коми.

В свою очередь первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова отметила, что при реорганизации министерств штатная численность работников останется прежней.

– Такое решение соотносится с требованиями Программы оздоровления государственных финансов Республики Коми на 2017-2019 годы, направленной на укрепление устойчивости бюджетной системы региона, удержание роста расходов и сокращение дефицита республиканского бюджета, – подчеркнула зампред правительства региона.

Напомним, 17 мая этого года Сергей Гапликов подписал распоряжение о сокращении штатной численности госслужащих и работников органов власти и отдельных учреждений на 10 процентов. В число органов власти вошли также реорганизуемые министерства.

В соответствии с указом главы Коми от 26 июня 2017 года № 55 все основные организационные мероприятия планируется осуществить до 1 сентября 2017 года, а ввести в действие изменения в структуру органов исполнительной власти Коми – до 1 января 2018 года. Указанные сроки обусловлены тем, что ряд решений, принимаемых в процессе реорганизации министерств, необходимо согласовать с федеральными органами исполнительной власти, сообщает пресс-служба главы и правительства. Кроме того, требуется внесение соответствующих изменений в законодательство Республики Коми.

Указом главы также распределены полномочия и функции между указанными министерствами.

Лина ПЕРОВА