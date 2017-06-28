Сыктывкар очищают от незаконной рекламы

Администрация столицы Коми намерена поэтапно очистить улицы от незаконной рекламы и громоздких рекламных конструкций, расположенных над проезжей частью и в центре города. К 100-летию республики в сфере размещения рекламы должен быть наведен окончательный порядок.

Работа по очистке города от чрезмерного количества устаревших конструкций и засилья рекламы в центральной части Сыктывкара проводится городской администрацией совместно с ГКУ РК «Коми реклама» и владельцами рекламных конструкций.

Как рассказал главный архитектор города Владимир Рунг, в течение этого года планируется завершить работы по ликвидации конструкций в исторической части города. Следующий этап – улица Коммунистическая, что может занять еще год. Далее – буферная зона вокруг центра, и так далее к окраинам.

Первой в конце марта была демонтирована арка через проезжую часть в районе дома № 55 по улице Виктора Савина. Работа проводилась совместно с представителями столичной госавтоинспекции. Также силами собственника убраны конструкции на Октябрьском проспекте возле домов №№ 38 и 40. Этот же владелец убрал две конструкции в районе монумента Трудовой Славы на кольце. Согласно утвержденным правилам каждому собственнику отправляется уведомление об окончании срока договора и о необходимости убрать рекламную конструкцию. Если в указанные сроки реклама не будет снята, ее уберут силами городских служб, но потраченные на это средства взыщут с собственника через суд.

В период с 25 по 27 июня собственниками были убраны еще две рекламные конструкции, расположенные над проезжей частью по Сысольскому шоссе, д.37, в районе автозаправки, и по Октябрьскому проспекту, д.180.

Таким образом, восемь из десяти запланированных на ближайшее время объектов уже демонтированы. До конца месяца будут убраны еще две рекламные конструкции на Октябрьском проспекте.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА