Заместителем Анны Дю избран Иван Михальченков

На прошедшей 28 июня сессии совета Сыктывкара депутаты избрали заместителем председателя горсобрания Ивана Михальченкова. Его кандидатура была выдвинута фракцией «Единая Россия».

На заседании совета предложенную кандидатуру поддержали 23 из 24 депутатов. Новый зампред работает директором филиала ОАО «АльфаСтрахование» и характеризуется однопартийцами как человек серьезный и не разменивающийся по мелочам. Работать Иван Михальченков будет на неосвобожденной основе.

Галина ГАЕВА

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