Из Печоры в Анапу 20 июля пойдет дополнительный поезд, из Анапы в Сыктывкар – 24 июля

Для удобства пассажиров назначены дополнительные поезда:

поезд № 565 Печора – Анапа, отправлением из Печоры 20 июля в 11.25,

поезд № 565 Анапа – Сыктывкар, отправлением из Анапы 24 июля в 1.35.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД»