Дополнительный поезд из Воркуты в Ростов-на-Дону и обратно назначен на 3 и 7 июля

Для удобства пассажиров назначен поезд № 569/570 Воркута – Ростов-Главный – Воркута, отправлением из Воркуты 3 июля в 23.10, прибытием в Ростов-на-Дону 7 июля в 3.00.

Из Ростова-на-Дону в Воркуту поезд отправится 7 июля в 11.58, прибудет в Воркуту 10 июля в 14.06.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://www.rzd.ru).