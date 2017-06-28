Болгария – Коми: дружба длиной в полвека

В этом году исполнится пятьдесят лет со дня подписания советско-болгарского соглашения о совместной заготовке леса на территории Удорского района Коми АССР. По подписанному 3 декабря 1967 года договору Болгария могла ежегодно заготавливать на территории Удорского района один миллион кубометров древесины в год. В феврале 1968 года в коми тайгу приехали первые строители и лесорубы из Болгарии. За почти четверть века совместного сотрудничества в нашей республике жили, работали и учились более ста тысяч болгар.

Для лесозаготовителей были выделены необходимая техника, горюче-смазочные материалы, щитовые блоки для возведения домов. В свою очередь, болгарская сторона должна была предоставлять рабочую силу, создавать необходимые предприятия, строить поселки лесозаготовителей, возводить жилье и объекты культуры, здравоохранения, проводить в удорской тайге дороги. При этом Болгария не имела права экспортировать добытую древесину в другие страны, и больше половины всей добытой древесины оставалось в СССР. После окончания действия договора все объекты, построенные болгарами, должны были быть бесплатно переданы советской стороне. В 1970-80-х годах здесь было построено четыре благоустроенных болгарских поселка городского типа – Усогорск, Благоево, Междуреченск и Верхнемезенск, создано совместное предприятие «Мезеньлес». В этих поселках построено около 400 тысяч квадратных метров жилья, а в районе проложено более тысячи километров дорог с твердым покрытием. Все это до сих пор продолжает служить жителям района.

В те годы в республике проживало одновременно более 17 тысяч болгар – на место уезжавших прибывали новые. На Удоре у болгарских коммунистов был свой райком партии и профсоюз, работали болгарские комсомольская и пионерская организации. В районе выпускалась газета на болгарском языке, проходил музыкальный фестиваль «Алеша». В Усогорске играла болгарская футбольная команда «Родина». В семидесятые годы прошлого века культурные связи Коми и Болгарии были по-настоящему братскими. С 1972 года начали проводиться фестивали дружбы советской и болгарской молодежи, и в Коми впервые приехал с гастролями известный певец и композитор, «главный болгарин СССР» Бисер Киров. В последний раз он посетил Коми край за два года до своей смерти – летом 2014 года. В 1977 году в Сыктывкаре режиссером Ией Бобраковой в содружестве с главным дирижером музыкально-драматического театра города Велико-Тырново Стоевым и главным балетмейстером этого же театра Ивановым была поставлена лирико-эпическая оперетта «Роза для Красимиры». В 1971 году в центре Сыктывкара было построено консульство Болгарии. Оно проработало почти тридцать лет, сейчас в этом здании столичный Дворец бракосочетания.

В 1991 году срок договора истек, а поздней осенью 1994 года Республику Коми покинул последний состав с отбывающими на родину лесозаготовителями. Но уехали все же не все. Некоторые обзавелись семьями и так прикипели к северу, что здесь и остались. Сейчас, по данным переписи населения, в Коми проживает более пятисот болгар. Большинство из них – это дети и внуки болгарских «братушек» – как было принято называть болгар, работавших на Удоре, в советское время. Многие болгарские лесозаготовители выезжали на родину с семьями, которые создали в период работы в Удорском районе. Сегодня в Болгарии проживает до сорока тысяч уроженцев Коми. 13 сентября 2010 года в Софии было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством национальной политики РК и Российским культурно-информационным центром в столице Болгарии. Продолжают поддерживаться побратимские связи столицы республики с городом Ловеч. Министерство национальной политики Коми продолжает поддерживать контакты с национальным движением «Русофилы» и с Федерацией «Союз соотечественников» (Болгария). В начале 2010 года в Сыктывкаре была создана национально-культурная автономия болгар. Ее председатель Илия Данчев в Коми приехал вместе со своими родителями, когда ему было 14 лет.

В прошлом году в Сыктывкаре министерство национальной политики республики совместно с Коми научным центром Уральского отделения РАН и Сыктывкарским госуниверситетом имени Питирима Сорокина провели международную конференцию «Исторический опыт и перспективы научного, научно-технического и культурного сотрудничества между Болгарией и регионами России (на примере Республики Коми)». В работе конференции приняли участие представители российских, болгарских, международных научно-исследовательских центров, туристических организаций и организаций соотечественников, научные работники и специалисты в области социально-экономических наук, истории, этнографии, аспиранты, студенты. В рамках конференции состоялись пятый научный симпозиум «Россия и Болгария: история и современность» и первый видеомост в формате круглого стола на тему: «Коми – Болгария, горизонты сотрудничества: наука, образование, соотечественники».

В этом году министерство национальной политики региона осуществляет план мероприятий по продвижению за рубежом культурных и духовных ценностей и поддержке Республикой Коми соотечественников, проживающих за рубежом. Часть этого плана посвящена 50-летию советско-болгарской дружбы и сотрудничеству в лесной отрасли.

– Всего запланировано провести тринадцать мероприятий, – сообщила «Республике» министр национальной политики Коми Елена Ермолина. – В частности, 21-23 сентября в Сыктывкаре пройдут международный научно-практический симпозиум «Мост дружбы – 50» и международный фестиваль творчества «Алеша». В Интинском краеведческом музее состоится выставка, посвященная творчеству журналиста и писателя Виктора Демидова – автора повестей для детей «Росица в Розовой долине», «Росица едет на Север». Помимо этого в интинских библиотеках проведут игру-путешествие «По стране Болгарии» и книжные выставки, посвященные этой стране.

Осенью в Усть-Куломе пройдет викторина «Все о Болгарии», лекторий «Страна Болгария: заочное путешествие» и выставка «Русско-болгарское содружество». Читателям республиканской библиотеки для слепых имени Луи Брайля предложат виртуальное путешествие «Болгария: от А до Я». Его участники узнают историю отношений России и Болгарии, народные традиции и обычаи южной страны. В Удорском районе пройдут Дни культуры Болгарии, а в Сыктывкаре в Национальной детской библиотеке имени Маршака – Дни болгарской литературы. Также в списке мероприятий лектории, концерты и фестивали.