Mondi устроила путешествие по виртуальной реальности

В Москве в 22-й раз прошла международная выставка упаковочной индустрии RosUpack, которая собрала рекордное количество участников, а число компаний-новичков, представивших на ней свою продукцию, перевалило за сотню. Лидер данной отрасли на российском и восточноевропейском рынках – компания Mondi продемонстрировала на RosUpack-2017, как ее продукция ежедневно становится частью жизни миллионов людей во всем мире, в том числе и в России.

RosUpack-2017 развернулась на территории международного выставочного центра «Крокус Экспо». В четырех огромных залах более пятисот компаний, чья производственная сфера деятельности связана с упаковкой, установили стенды со своей продукцией – как собственно упаковкой, так и упаковывающим оборудованием.

Мимо стенда компании Mondi, которая в выставке участвовала четвертый раз, посетителям пройти было невозможно. Расположен он был на входе в зал №4, сразу за конференц-залами, где в течение трех дней проходили конференции, посвященные производству, логистике, экологическим аспектам, цифровым решениям в упаковочной индустрии и так далее. В отличие от прошлых лет, в этот раз международная группа Mondi решила наглядно продемонстрировать гостям выставки соответствие своих упаковочных решений промышленным и потребительским трендам. Прежде всего это касается удобства, а также экологичности и узнаваемости бренда.

Стенд компании соответствовал новому концепту «Вместе каждый день» и был выполнен таким образом, чтобы посетители могли наглядно убедиться в том, насколько тесно переплетена их повседневная жизнь с продукцией компании. При этом все желающие могли проверить свои знания о продуктах Mondi с помощью виртуальной реальности. Надев специальные очки, гости получали возможность найти в «виртуальной квартире» 11 спрятанных упаковочных продуктов, производимых разными бизнес-сегментами компании. Не всем удавалось за отведенное время это сделать, так как продукция Mondi может встретиться в самых неожиданных местах: на кухне, в ванной комнате, гостиной, детской, кладовке и даже в гараже.

Директор по маркетингу группы Mondi Альберт Клинкхаммер провел для представителей СМИ подробную экскурсию, продемонстрировав, каким образом продукция компании применятся в различных отраслях жизнедеятельности человека.

Для клиентов, специализирующихся на производстве напитков и пищевой продукции, Mondi предлагает инновационную упаковку, соответствующую высшим стандартам качества, санитарно-гигиенических требований и безопасности. Продукция компании применяется при упаковке товаров и ингредиентов для выпечки, молочной продукции и соков, чая и кофе, кондитерских изделий, овощей и фруктов, свежих и охлажденных продуктов, замороженной продукции и мороженого, снеков, чипсов, орехов, сухо-фруктов, различных смесей. Все это многообразие упаковочных материалов встречается на кухне практически каждой хозяйки.

Одним из умных решений разработчиков является пленка на основе полимерного материала, на вид и на ощупь напоминающая настоящую бумагу. Это полимерная бумага обладает тактильным эффектом обычной бумаги, но более плотно прилегает к упаковываемым продуктам питания по сравнению с материалами на основе алюминия. Это свойство делает пленку идеальным решением для упаковки сливочного масла или творога.

– Потребители хотят, чтобы упаковка была простой в обращении, чтобы упаковку можно было легко открыть, повторно закрыть, чтобы она подходила для употребления «на ходу». Это касается различных напитков, у которых можно открутить крышку, попить, снова закрутить и идти дальше. Кроме этого, людям важны тактильные ощущения – упаковка должна быть не только удобная в пользовании, но и приятная на ощупь, – заметил Альберт Клинкхаммер, после чего продемонстрировал новый продукт Mondi – водорастворимую пленку.

Пленка Water Soluble Film применяется для упаковки и простой дозировки сыпучих, таблетированных и гранулированных товаров. Пленка безвредна и проста в применении при выпуске, например, дозированных средств для посудомоечных или стиральных машин.

– Это очень умное решение наших технологов. Во-первых, материал биоразлагаемый. Во-вторых, соблюдается дозировка необходимого средства и не оставляет никаких отходов, – продолжил директор по маркетингу.

Еще одна новинка – упаковочный материал PaperPack, являющийся комбинацией бумаги и пленки. Фактически это упаковка с «окошками», через которые покупатель может рассмотреть содержимое продукции.

– Также на основе экологичных биоматериалов мы производим упаковку для шоколадных батончиков Mars. При этом мы не используем ресурсы полезных ископаемых, но в то же время обеспечиваем хорошее представление бренда и качественную цветопередачу. Кроме этого, мы производим капсулы для кофемашин, упаковку для транспортировки жестяных банок для напитков, коробки для транспортировки бутылок и так далее, – рассказал Альберт Клинкхаммер.

Продукцию Mondi действительно можно найти повсеместно. Например, реторт-пакеты, не содержащие алюминиевую фольгу, с устойчивым дном, подходящие для стерилизации и горячего наполнения. Именно такие пакеты используются для упаковки кормов для домашних животных, и их можно увидеть на полках любого магазина или супермаркета.

– А вот мешки Hot Lock, они применяются в пищевой, химической и фармацевтической отраслях промышленности и позволяют соблюдать санитарно-гигиенические требования. Стерильный мешок, который просто открывается и закрывается, обеспечивая надежность хранения. Внутри него находится полиэтиленовая вставка, наружную же бумажную упаковку после использования можно утилизировать, – продолжил спикер.

В шестой раз в рамках выставки прошло вручение премии в области производства и дизайна упаковки Part Awards. В этом году в конкурсе принимало участие 65 работ. Российский завод Mondi Лебедянь, расположенный в Липецкой области, занял второе место в номинации «Концепт года». Один из ведущих производителей упаковки из гофрированного картона в Центральной и Восточной Европе представил на выставке упаковку для розничной торговли с дополнительной функцией развлечения. После использования такой упаковки по первичному назначению покупатель может преобразовать ее в игрушку или найти другое повторное применение. Благодаря инновационной конструкции и перфорации из нее мгновенно получается кукольный домик, мини-цирк, игрушечный пожарный автомобиль, теннисный мини-стол или домик для кошки, причем для этого не требуются клей или специальные навыки. А дизайн и высокая печать повышают привлекательность такой упаковки.

Но, безусловно, одно из самых умных упаковочных решений – это новое поколение водоотталкивающих мешков на бумажной основе. В прошлом году упаковка HYBRIDPRO получила приз Part Awards в одной из номинаций. В этом году Mondi представила SPLASHBAG – экологичный мешок с клапаном на бумажной основе, который защищает содержимое от проникновения влаги, обеспечивая более длительный срок хранения продукции в условиях повышенной влажности. Это очень актуально для строительной промышленности – например, в нем можно хранить цемент или другие строительные смеси. Также этот мешок защитит от влаги при длительном хранении кормов для животных или различных удобрений.

В перспективных разработках компании много идей. По словам Альберта Клинкхаммера, сейчас идет работа над практическим применением упаковки, которая позволит обеспечить сохранность скоропортящихся, замороженных или охлажденных продуктов на определенный срок без холодильника или морозильной камеры. Или упаковка, которая позволит сделать повторный заказ продукции через интернет-сайт, на котором был осуществлен заказ, после того, как человек нажмет кнопку на самом мешке.

На российский рынок данные разработки придут после их адаптации в других странах, и сейчас многое из того, что доступно европейскому или американскому потребителю, кажется даже в условиях масштабной выставки фантастичным. Но компания Mondi доказала, что нет ничего невозможного в мире упаковки и промышленного дизайна, если за дело берутся профессионалы.

Валентин ТИМЧЕНКО

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Mondi – международная группа по производству упаковочных материалов и бумаги, на производственных объектах которой работают около 25 000 сотрудников более чем в 30 странах. Из упаковочных и бумажных изделий, производимых группой компаний, можно создать более ста тысяч индивидуальных решений, которые каждый день становятся частью жизни миллионов человек.