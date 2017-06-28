Светлой памяти Раисы Шаховой

25 июня остановилось сердце Раисы Шаховой. В памяти сотрудников Министерства национальной политики Республики Коми Раиса Васильевна всегда останется открытым, честным и справедливым человеком с активной жизненной позицией.

Человек слова. Именно такой и была Раиса, если уж она что-то обещала, то непременно это выполняла, не перекладывала работу на плечи других.

В последние годы Раиса Шахова активно включилась в общественную жизнь республики, сама выступала идейным вдохновителем и организатором многих мероприятий. «Не надо ждать у моря погоды: инициативу в свои руки – и вперед!» – говорила она.

С 2015 года Раиса была заместителем председателя Усть-Куломского землячества. Она никогда не оставалась в стороне, участвовала во всех встречах и мероприятиях землячества. Именно она стала инициатором вручения стипендий за наибольшие достижения в изучении коми языка как родного в Усть-Куломском районе. Отрадно, что активисты землячества хотят и дальше продолжить начатое дело и в следующем году снова объявить данную акцию.

Раиса Васильевна своим примером показала, что знание родного языка – это достояние, которое важно не просто сохранить, но и передать своим детям. Она с сыновьями участвовала в организации и проведении культурно-познавательных программ на коми языке сыктывкарского клуба «Шуда котыр» («Счастливая семья»). С теплотой родители и дети вспоминают ее семейный мастер-класс по выпечке коми шанежек, а чтобы рецепт выпечки стал широко известным, она инициировала выпуск «вкусных» и теплых открыток «С любовью из Коми!».

Раиса Васильевна относительно недавно вошла в состав Сыктывкарского представительства межрегионального общественного движения «Коми войтыр». Будучи человеком дела, она сразу же подготовила проект по популяризации коми языка, который победил в конкурсе социально значимых проектов администрации Сыктывкара. В рамках празднования Дня коми письменности в Доме дружбы народов Республики Коми состоялось награждение победителей и призеров муниципальной олимпиады по коми языку. Ребятам вручили подарки, а их педагогам – благодарственные письма от движения «Коми войтыр». В скором времени сыктывкарцы и гости столицы увидят красивые баннеры с фотографиями ребят и надписью: «Коми кыв ме тӧда!» («Я знаю коми язык!»). Раиса Васильевна считала, что именно такие мини-проекты, направленные на конкретных детей, наиболее действенны в популяризации коми языка и культуры. А самое главное, что они малозатратны и их можно легко воспроизвести в других городах и районах республики.

Одним из ярких проектов, осуществленных Раисой Шаховой в рамках конкурса «Этно-инициатива-2015», стало издание настенного детского календаря «Биӧн эн ворс!» («Не играй с огнем!»). Она сумела информацию, связанную с ее профессиональной деятельностью, творчески и интересно, но в то же время серьезно преподнести детям.

Многое сделано, но многое осталось лишь в планах…

Уход из жизни такого человека – большая потеря не только для родных, но и для всех, кто ее знал. Раиса Васильевна с умением сочетала роль мамы, хранительницы семейного очага, профессионала своего дела и общественного деятеля.

Министерство национальной политики Республики Коми выражает искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедших от нас Раисы Шаховой и ее сына Архипа. Светлая память о Раисе Васильевне навсегда останется в наших сердцах.