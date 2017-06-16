Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения Республики Коми! Дорогие друзья!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
В этот день мы с признательностью вспоминаем о тех, кто посвятил свою жизнь благородному труду – заботе о жизни и здоровье человека. Люди в белых халатах – врачи и медсестры, фельдшеры и санитары – все, кто помогает человеку появиться на свет и затем сохранять здоровье и жизнь, заслуживают нашего самого глубокого уважения и признания. Спасибо за нелегкий, но благородный труд, за высокий профессионализм и преданность профессии, за чуткость и сострадание, терпение и готовность всегда прийти на помощь.
Особая благодарность – ветеранам отрасли здравоохранения, посвятившим свою жизнь этой благородной профессии.
От всего сердца хочу пожелать всем медицинским работникам профессиональных успехов, легких дежурств и смен, чтобы в вашей жизни было больше внимания и добрых слов благодарных пациентов! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Сергей Гапликов, Глава Республики Коми
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