Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения Республики Коми! Дорогие друзья!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

В этот день мы с признательностью вспоминаем о тех, кто посвятил свою жизнь благородному труду – заботе о жизни и здоровье человека. Люди в белых халатах – врачи и медсестры, фельдшеры и санитары – все, кто помогает человеку появиться на свет и затем сохранять здоровье и жизнь, заслуживают нашего самого глубокого уважения и признания. Спасибо за нелегкий, но благородный труд, за высокий профессионализм и преданность профессии, за чуткость и сострадание, терпение и готовность всегда прийти на помощь.

Особая благодарность – ветеранам отрасли здравоохранения, посвятившим свою жизнь этой благородной профессии.

От всего сердца хочу пожелать всем медицинским работникам профессиональных успехов, легких дежурств и смен, чтобы в вашей жизни было больше внимания и добрых слов благодарных пациентов! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми