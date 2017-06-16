Коми отметили как регион, где реализуется оригинальная практика инициативного бюджетирования

В Республике Коми реализуется оригинальная практика инициативного бюджетирования. Отличие от аналогичных практик ИБ состоит в том, что предложенные гражданами проекты рассматриваются на Межведомственной комиссии девяти отраслевых министерств, выделяющих субсидии на проекты по своему тематическому направлению.

Работа по выдвижению и определению народных проектов началась в Коми еще в 2016 году, когда прошли 345 собраний, в которых приняло участие более 16 тысяч жителей. Всего было выдвинуто 563 проекта, но к голосованию допустили только 193 проекта. Весной 2017 года после полученных отраслевых заключений о возможности реализации, при помощи балльной системы подсчета были определены 144 победителя.

Общая сумма проектов составила 85,3 млн руб. Народные проекты жителей Коми удивляют своим разнообразием. Вот несколько нетривиальных примеров: «Создание молодежного интеллект-центра на базе библиотеки», «Строительство частного дома-музея «Коми изба в деревне Усть-Кожва»; «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми с 6 месяцев до 3 лет»; «Ремонт кровли «Музей истории политических репрессий» в водонапорной башне»; «Устройство площадок для выгула и дрессировки собак»; «Городское массовое мероприятие «Праздник Севера: гонки на оленьих упряжках»; «Обустройство экологической тропы «Тайны природы спортивных трасс» в заказнике «Важъёлью» и другие. Но самая любопытная категория – доходогенерирующие проекты в сферах предпринимательства и агропромышленного комплекса, которые практически не встречаются в практике российского инициативного бюджетирования.

Полный список проектов победителей «Народного бюджета» Республики Коми доступен на портале «Активный регион»