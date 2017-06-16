Глава Коми Сергей Гапликов обсудил с главными врачами республики прямую линию президента России Владимира Путина
Одним из главных вопросов стала тема доступности здравоохранения и качества оказания медицинской помощи. Вспомнив историю Дарьи Стариковой из города Апатиты, Мурманской области, которая рассказала президенту о состоянии здравоохранения в родном городе, Сергей Гапликов поинтересовался у участников встречи, как они оценивают состояние отрасли в регионе и есть ли проблемы с наличием медицинских специалистов, особенно узкого профиля.
Главный врач территориального центра медицины катастроф Михаил Сурин отметил, что наблюдается непростая ситуация с наличием узких специалистов, особенно в труднодоступных районах. Это приводит к тому, что большая часть медицинской помощи оказывается не на местах, а в многопрофильных стационарах, куда эвакуируют пациентов.
В 2016 году было выполнено 210 вылетов бортов санавиации, благодаря которым удалось спасти жизни более 200 пациентов. В 2017 году запланировано более 360 вылетов. Это удастся сделать благодаря приобретению нового вертолета, который будет базироваться в Ухтинском районе, где созданы все необходимые условия для оказания специализированной помощи высококлассными специалистами.
Заместитель главного врача Кардиологического диспансера Елена Петрова обратила внимание на необходимость подготовки врачей общей практики:
Глава Коми согласился с данными доводами:
Сергей Гапликов также рассказал о планах постепенном системном улучшении социально-бытовых условий медицинских работников:
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