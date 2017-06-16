Глава Коми Сергей Гапликов обсудил с главными врачами республики прямую линию президента России Владимира Путина

Одним из главных вопросов стала тема доступности здравоохранения и качества оказания медицинской помощи. Вспомнив историю Дарьи Стариковой из города Апатиты, Мурманской области, которая рассказала президенту о состоянии здравоохранения в родном городе, Сергей Гапликов поинтересовался у участников встречи, как они оценивают состояние отрасли в регионе и есть ли проблемы с наличием медицинских специалистов, особенно узкого профиля.



Главный врач территориального центра медицины катастроф Михаил Сурин отметил, что наблюдается непростая ситуация с наличием узких специалистов, особенно в труднодоступных районах. Это приводит к тому, что большая часть медицинской помощи оказывается не на местах, а в многопрофильных стационарах, куда эвакуируют пациентов.

В 2016 году было выполнено 210 вылетов бортов санавиации, благодаря которым удалось спасти жизни более 200 пациентов. В 2017 году запланировано более 360 вылетов. Это удастся сделать благодаря приобретению нового вертолета, который будет базироваться в Ухтинском районе, где созданы все необходимые условия для оказания специализированной помощи высококлассными специалистами.

Заместитель главного врача Кардиологического диспансера Елена Петрова обратила внимание на необходимость подготовки врачей общей практики:

— Сергей Анатольевич, может быть не всегда нужны узкие специалисты, а зачастую не хватает грамотных терапевтов, врачей общего профиля и семейных врачей. Нужно повышать квалификацию врачей первичного звена и, наверное, это даже первейшая задача, для обеспечения работы лечебных учреждений. Глава Коми согласился с данными доводами:

— Согласен. Вопрос правильной постановки первоначального диагноза, это очень важная тема. Потому, что потом узкие специалисты, к которым поступают пациенты потом, несут жестокое бремя первоначальных ошибок. Это правильная мысль и мы работаем в данном направлении, чтобы первичная помощь становилась высокопрофессиональной и доступной. Особенно с учетом специфики севера и заболеваний, наиболее здесь распространенных: сердечно-сосудистых, респираторных и других. Превентивные меры, конечно, очень нужны и лучше постараться сделать все необходимое на первом этапе, чем потом лечить последствия.

Сергей Гапликов также рассказал о планах постепенном системном улучшении социально-бытовых условий медицинских работников:

— Они играют наиболее важную в жизни любого специалиста, о чём сегодня также говорил президент. Нужно смотреть и на состояние самих учреждений, и на их материальную базу — на оснащение современным оборудованием, и на условия жизни людей. Чтобы человек, который каждый день после нелегкого дежурства возвращается домой, попадал в нормальные условия. Мы постепенно решим эти вопросы. И с помощью строительства социального жилья, для тех, кто в нем нуждается, и с поддержкой в создании комфортной среды — строительства новых детских садов, школ. Мы максимально прикладываем усилия для этого и будем продолжать это делать.