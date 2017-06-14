Телемедицина как избавление от очередей

Правительство страны внесло в Госдуму России законопроект о телемедицине. Согласно проекту с 2018 года врачи получат право дистанционно оказывать услуги пациентам и следить за их здоровьем. А с 2019 года – выписывать не только бумажные, но и электронные рецепты на препараты. Пациенты смогут обратиться к врачу онлайн, без посещения поликлиники. По мнению экспертов, это даст людям возможность получить помощь квалифицированных специалистов, а бюджету существенно сэкономить деньги. Станет ли благодаря таким мерам медицинское обслуживание населения лучше?

Евгений Шаршаков, заведующий отделением скорой медицинской помощи Сысольского района:

– Часть контингента, стоящего в очереди, – это то население, которым необходимо выписать повторный рецепт на постоянно принимаемые лекарственные препараты, получить справку или направление на плановую консультацию. Иногда такие услуги не требуют осмотра специалиста. В данных случаях возможность дистанционной выдачи таких рецептов и направлений обоснована. Это уменьшит очереди. Если же вопрос стоит о консультации пациента, имеющего острое заболевание, то без очного осмотра не обойтись, иначе можно поставить неверный диагноз и назначить неверное лечение. В любом случае все ситуации решаются индивидуально.

Манефа Лушкова, председатель совета ветеранов Сысольского района:

– Не знаю насчет того, будет ли лучше, но, во всяком случае, хуже не будет. В настоящее время врачи особо говорить и слушать пациента с жалобами на болезни не любят, нет времени, а если пациент будет все хорошо сообщать дистанционно, то, надеюсь, они поймут друг друга. И есть вторая сторона, когда при посещении больницы даже здоровый человек заболевает, а при дистанционном общении этого не случится, да не надо столько времени больному сидеть в очереди на прием. Я только за дистанционные услуги.

Мария Березина, старший методист отдела образования администрации Инты:

– Считаю, работу врачей в дистанционной форме можно использовать исключительно в целях пропаганды здорового образа жизни, информирования населения, профилактики заболеваний. А процесс лечения необходимо назначать только в очной форме, когда воочию можно видеть пациента, симптомы заболевания.

Кирилл Королев, инженер, технический эксперт из Сыктывкара:

– Телемедицина – полезное нововведение, но точно не избавит от очередей в поликлиниках. Удаленные услуги врача, несомненно, востребованы для тех, кому затруднительно посещать поликлиники, и отдаленных районов, где квалифицированных специалистов недостаточно. Другой вопрос, почему недостаточно квалифицированных медицинских сотрудников. К тому же некоторые действия невозможны без личного присутствия. Например, оформление больничного листа. Насчет очередей: как только снизится нагрузка на врачей, пройдет очередная волна сокращений, и очереди вернутся на место.

Анна Кряжевская, директор школы из Удорского района:

– Когда предлагается какой-нибудь проект, всегда задумываешься: какова его конечная цель? Авторы проекта хотят внушить нам, что конечная цель – избавление от очередей в поликлиниках. Мне кажется, тут далеко идущая цель совсем другая. Всем известно, что в стране процветает коррупция. Во-вторых, больше всех у нас сегодня кого ругают? Врачей и учителей. И вот врачи начнут дистанционно выписывать рецепты и следить за здоровьем людей. Не бесплатно, конечно. У нормальных врачей на дистанционное обслуживание не хватит ни времени, ни сил. Понятно почему. При их острой нехватке загруженность врачей предельная. И вот им предлагается «легкий путь» – оказывать помощь по интернету. Естественно, охочие до легких денег кинутся на это, забыв о приеме тех больных, которые сидят в коридорах. Медицинское обслуживание не станет лучше, а очередей будет еще больше. Почему? Да потому, что те, кто будет обращаться по электронке за помощью, и так в очередях сегодня не сидят.

Таисия Чередова, член Общественного совета Сысольского района:

– Считаю, что с принятием закона о телемедицине медицинское обслуживание населения не улучшится. Конечно, можно попробовать пилотный проект в нескольких регионах, проанализировать результаты. И все же живое общение с врачом ничем не заменишь. Слово лечит. А со здоровьем не шутят.

Юрий Вавилов, общественник из Инты:

– От очередей, может, и избавит незначительно. В случае повторных приемов. Но ставить диагноз по скайпу – очень сомнительное решение. Нередко врачи и при личном приеме ошибаются, лишь в дальнейшем выявляя реальное заболевание. Телемедицина качество диагностики только ухудшит. Со всеми вытекающими для здоровья нации последствиями.

Николай Онищик, глава сельского поселения «Едва» Удорского района:

– Это уже явный перебор. И так по всей стране идет оптимизация медицинского обслуживания, в результате которого многие граждане вообще не имеют никакого доступа к медицинскому обслуживанию, хотя оно декларируется как всеобщее и к тому же бесплатное. На практике за все нужно платить. Такое ощущение, что у нас каждый пенсионер обучен работе на компьютере, что вся территория России имеет доступ к компьютерной сети.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов, участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.