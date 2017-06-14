В Коми вновь появится минприроды

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, влившееся при реорганизации структуры органов власти региона в состав республиканского минпрома, будет воссоздано. Такое решение было озвучено главой Коми Сергеем Гапликовым на заседании президиума правительства региона 13 июня, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как самостоятельное ведомство начнет работать в сентябре.

Решение об этом принято руководителем региона по итогам встречи с лидерами общественных движений «Коми войтыр» и «Изьватас» Алексеем Габовым и Николаем Рочевым 9 июня. Ранее Сергею Гапликову от имени этих организаций было передано обращение о воссоздании в республике отдельного министерства, чья работа будет сконцентрирована на природоохранной деятельности.

Как отметил на встрече с главой региона Алексей Габов, сейчас объединенное министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми вынуждено совмещать в себе диаметрально противоположные функции:

– Министерство промышленности было создано для того, чтобы привлекать сюда инвесторов, вести переговоры с промышленниками, в том числе и теми, кто находится за пределами Российской Федерации. А министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды должно следить за тем договором, который подписывается между минпромом и промышленниками об исполнении всех обязательств, а в случае неисполнения влиять на них – при необходимости штрафовать, контролировать. Мы считаем, что в данной ситуации очень тяжело в одном лице быть и хорошим, и при необходимости быть плохим. Все-таки два министерства должны быть разными: одно привлекать инвестиции, другое – контролировать исполнение всех договоренностей.

Николай Рочев поддержал коллегу:

– В нашей республике есть очень сильные экологические общественные организации. Но какими бы они мощными ни были, с кем бы они ни были связаны, они не могут контролировать полностью соблюдение природоохранного законодательства, поскольку не имеют на то необходимых полномочий и прав. У федеральных природоохранных органов также нет соответствующих ресурсов. Взять, к примеру, Росприроднадзор и то, что с ним сделали, – несколько человек за всей ситуацией не уследят. И для нас, для общественности региональное министерство было проводником, с которым мы могли вести диалог напрямую, могли даже очень резко поговорить – были люди, которые соблюдали буферность между промышленностью и общественностью. И дело не в том, чтобы штрафовать или не штрафовать, главное – чтобы соблюдалось природоохранное законодательство. И мы, и люди, которые за нами стоят, хотели бы, чтобы это региональное министерство существовало.

Глава Коми пообещал, что вопрос эффективности природоохранной работы минпрома будет детально рассмотрен.

– Здравый смысл в ваших словах присутствует. Но я объясняю вам, из чего мы исходили, когда формировали соответствующее объединение министерств: чтобы провести оптимизацию госструктуры, сократить численность, сделать работу более функциональной. Мы пытались убрать лишнюю волокиту, бумажную переписку, чтобы люди, находясь в одном министерстве, более качественно взаимодействовали. При этом выполняли функционал, который им был предписан. Но как показывает практика, наверняка есть моменты, когда у этих людей в министерстве появляются дополнительные функции, кто-то начинает выполнять несвойственную для себя работу. И в этой ситуации, наверное, может появиться некоторое замыливание того, что изначально предполагалось. Но только после проверки временем и после проведения определенных действий можно понять, есть ли в этом положительный эффект. То, что вы говорите, в любом случае должно быть рассмотрено, – заявил Сергей Гапликов.

13 июня состоялось заседание президиума правительства Коми, на котором поднятая тема стала главным вопросом повестки дня.

– В прошлую пятницу мы встретились с руководителями «Изьватас» и «Коми войтыр», которые обратились ко мне с письмом, где подробно и очень убедительно, на примерах, обосновали позицию и изложили пожелание вернуть к функционированию министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, – напомнил Сергей Гапликов о результатах встречи. – Экология, защита окружающей среды – этот приоритет сегодня очевиден, и мы должны идти вместе с общественниками, нога в ногу, в решении сложных, важных, но очень перспективных задач.

По поручению главы Коми из министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта будут выделены два министерства.

– Первое – министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Данное ведомство будет заниматься воспроизводством, использованием и охраной ресурсов, сюда будут относиться компетенции по водным объектам, охране биосферы, аквасферы, сохранению среды обитания животных и полномочия по ведению охоты и, безусловно, вопросы, связанные с лесными отношениями, – то, что можно назвать «республиканским лесхозом».

Второе – министерство инвестиций, промышленности и транспорта, что необходимо, потому что сегодня, к сожалению, в этом направлении упускается очень много возможностей, которые предлагаются для реализации в регионе. Это министерство, к сожалению, потеряло за определенный промежуток времени эти функции и никак не может достойно наладить работу внутри себя. Акцентирование работы на данных функциях позволит навести в том числе и кадровый порядок, пригласить на эти должности достойных людей для реализации амбициозных задач, – поручил Сергей Гапликов.

Указанные организационные меры будут реализованы к сентябрю 2017 года.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru