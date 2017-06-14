В Сыктывкаре с размахом отметили двойной праздник

12 июня столица Коми по традиции отгуляла День России и День города, который многие сочли удавшимся вдвойне, поскольку именно в этот день резко потеплело и наконец прекратились затяжные дожди. Горожан, не уехавших на дачи, развлекали выступлениями артистов, угощали выпечкой, удивляли силовым экстримом и ловкостью канатоходцев, призывали беречь природу и исторически просвещали.

Экскурсия в коляске и авто у фонтанов

В десять утра на улицах Ленина и Бабушкина появились палатки участников ярмарки «Лето-2017», на Коммунистической – ярмарки хендмейда «Феерия творчества», а возле мэрии начался фестиваль «Счастье без барьеров». Через час открылось множество других развлекательно-просветительских площадок в центре города, из-за чего большая его часть стала пешеходной. С 11.00 гостям праздника начали предлагать совершить гужевые экскурсии по историческому центру столицы. Правда, журналисты «Республики» встречали коляски с экскурсантами и в самом конце улицы Интернациональной, и в районе вполне новой застройки. Автомобилисты притормаживали, боясь испугать лошадей, а гиды вещали что-то о современной архитектуре. Видимо, дальше экскурсантов везли в местечко Париж, чтобы напомнить об истории с пленными французами.

Тем временем на Театральной площади, на проезжей части вдоль фонтанов, выстроился современный транспорт: автосалоны города демонстрировали новые модели, привлекая потенциальных клиентов.

Спасская, она же Советская

В это же время начался праздник на улице Советской, которая в этой день стала пешеходной и временно превратилась в Спасскую-Советскую как напоминание о ее дореволюционном названии. Почти на всем протяжении этой улицы, а точнее – в «исторической» ее части, развернулись выставки, были организованы мастер-классы, народ веселился как мог. На пересечении с улицей Орджоникидзе, напротив пожарной каланчи (здание управления МЧС), выставили рабочую и историческую технику огнеборцев. В том числе красную бочку на повозке, которую уже презентовали во время пожарного развода на Стефановской площади 30 апреля. Как и в прошлый раз, «конно-бочечный ход» пользовался большой популярностью у горожан, которые постоянно фотографировались рядом.

Через несколько метров, возле Национальной библиотеки, предлагали собрать пазлы с фотоизображениями разных уголков Сыктывкара, поучаствовать в викторине на знание города и его истории, у ступеней главного книгохранилища республики пел хор, а через дорогу, у Пушкинской гимназии, читали стихи и рисовали. Свои тематические площадки организовали и Национальная детская библиотека имени Маршака (ее сотрудники перевоплотились в «семью купца Камбалова»), парикмахерский салон «Элегант» и Дворец творчества учащейся молодежи, которые хоть и не базируются на Советской, но все же находятся неподалеку.

Между делом происходило братание соседей, которые много лет жили рядом, но не могли познакомиться ближе. А окна «сталинки» на пересечении с Коммунистической украсили портретами известных личностей, проживавших здесь. На этом же перекрестке находился центр праздника одной улицы, прямо на проезжей части установили скамейки, на ступеньках торгового центра «Звездный» выступали самодеятельные и профессиональные артисты. Возле Женской гимназии предлагали попрыгать через резинку и проскакать по меловым «классикам», возле Русской гимназии угощали чаем из самовара.

Чем ближе к аэропорту, тем больше улица начинала оправдывать название – Советская. Все больше становилось красных транспарантов, а окрестности центра досуга и кино «Октябрь» превратились в декорации к фильму о революции, вокруг расхаживали буденовцы и матросы, девушки в красных косынках, был замечен и молодой Ленин, а на заднем дворе организовали «революционное кафе». В самом конце улицы, возле аэропорта, для всех посетителей был открыт музей авиации.

В этот же день подводили итоги конкурса на звание «Семь чудес улицы Советской». Главным чудом по итогам телефонного голосования стала пожарная каланча.

Парадом с автономиями

В 11.40 к празднующим присоединился глава Коми. До этого Сергей Гапликов был занят вручением паспортов юным сыктывкарцам, которым незадолго до этого исполнилось 14 лет. Руководитель региона, а также мэр города Валерий Козлов, руководители различных министерств и ведомств влились в шествие трудовых коллективов, объединенное с «Парадом дружбы народов России». Трудовой народ вкупе с нарядно одетыми представителями национально-культурных автономий выстроился на Коммунистической, заняв ее изрядную часть на протяжении от ТЦ «Парма» почти до пересечения с Октябрьским проспектом, после чего промаршировал до основного корпуса пединститута, возле которого была установлена сцена. Этот участок улицы с двух сторон ограждали флаги всех цветов радуги. Возглавляли шествие ветераны боевых действий с многометровым российским триколором.

Сергею Гапликову, пришедшему к пединституту в числе первых, сразу подняться на сцену не позволили, его окружили представители НКО, которые хотели с ним сфотографироваться. Желающих получить такой снимок на память оказалось много, а руководитель региона был настроен весьма благодушно, так что фотосессия вышла весьма продолжительной.

Трудовые коллективы тем временем прибывали и прибывали, при этом некоторые из участников, решив, что их миссия уже выполнена и дальше можно идти гулять, тихо просачивались через ряд разноцветных флагов. В итоге ветераны с триколором, опасаясь, видимо, что останутся только те, кто не успел сфотографироваться с главой, перегородили проезжую часть, встав в ряд все с тем же триколором.

Сергея Гапликова тем временем наконец отпустили на сцену, с которой он и поздравил собравшихся с двойным праздником, а заодно и с тем, что «хорошую погоду наконец-то включили». Перед собравшимися выступили также Валерий Козлов с председателем совета депутатов Сыктывкара Анной Дю.

Народ проскандировал «ура», отпустил в небо шары, после чего часть направилась гулять вниз по Коммунистической, а другие остались у сцены, где стартовал проект «Город талантов».

Хендмейд с пирогами

Коммунистическая в районе ее пересечения с Первомайской в этот день была перегорожена большим белым автобусом, и на этой части ее спуска, почти до Театральной площади, расположились местные умельцы, торгующие различными предметами собственного изготовления, в основном – сувенирами.

Сергея Гапликова в первую очередь привлек столик, где стояли бисерные бонсаи («деревья счастья»), одно из них он купил, пояснив, что в подарок супруге. Позже он не смог пройти мимо миниатюрных сувенирных валенок. Продавцы хендмейда, увидев руководителя региона в компании министров и чиновников горадминистрации, заметно оживились и начали расхваливать свой товар.

– Купите что-нибудь, у вас денег много, я про ваши доходы в интернете читала, – без затей обратилась к Сергею Гапликову одна из рукодельниц.

– Да? И сколько же я зарабатываю? – уточнил глава.

Женщина с ходу не вспомнила. Тем временем ее товар приглянулся министру культуры Сергею Емельянову, который уже и хотел что-то приобрести, но оказалось, что тут принимают только наличные.

Руководителя региона тем временем перехватила молодая дама, торгующая авторскими куклами, которых, как она уверяла, можно сделать и на заказ, с приданием внешних черт заказчика. Среди ее товара выделялась птица-дева с ярко-красными крыльями и внушительным бюстом, припорошенным блестками.

– Это Алконост, райская птица, – объяснила хозяйка кукол, заметив внимание к своему творению, и взялась уговаривать руководство республики хотя бы сфотографироваться с этой куклой. В этом ей отказать не смогли.

К этому времени на площадке «под часами» тоже было уже шумно и многолюдно. Здесь пели, плясали, предлагали сфотографироваться в разных нарядах, а главное – угощали выпечкой. Участники городского конкурса пирогов «Нимлуна пирог» разложили свои творения на составленных в длинный ряд столах, а вокруг них кружили люди с одноразовыми тарелками, дожидаясь, пока жюри вынесет свой вердикт и всем остальным тоже можно будет попробовать деликатесы. Пироги большей частью были овощные, ягодные или фруктовые, с формой подачи многие конкурсанты очень постарались. Один яблочный пирог из теста, изготовленного из смеси рисовой и овсяной муки, был исполнен в виде стелы с окружающей ее клумбой на пересечении Коммунистической и Октябрьского. А лучшим был признан капустный пирог в форме ангела – «Ангел города», испеченный многодетной матерью Натальей Листопадовой. Ансамблю «Русь», сопровождавшему презентацию своего капустного пирога песнями, досталось первое место среди организаций.

Битва стронгменов

На Стефановской площади публика наблюдала за невообразимыми соревнованиями силачей. Седьмой открытый кубок Коми по силовому экстриму собрал спортсменов со всей России, включая и гостя из Донецка. Коми представлял лишь Игорь Стрекаловский из Ухты.

Перед битвой атлетов приветствовал глава республики Сергей Гапликов. Он поздравил собравшихся с праздником и назвал Коми землей богатырей.

– Здесь собрались истинные титаны. Наслаждайтесь мощью этих замечательных мужчин. Желаю участникам проявить силу, волю и мужество. Пусть победит сильнейший, а мы с вами получим удовольствие от этого зрелища, – сказал руководитель региона.

Сначала сильнейшие богатыри России соревновались в жимовой эстафете. Они тянули стокилограммовые бревна, аксель (широкая штанга, 140 килограммов), поднимали одной рукой девяностокилограммовую гирю. Без запинок испытание прошел Сергей Романчук из Донецка, который увозил кубок из Коми уже два раза подряд. Ярчайшим элементом турнира стала тяга девятитонного трейлера марки «Мэн». Богатыри упирались ногами в бревно и тащили его 25 метров веревкой на себя. Лучший результат показал Сергей Романчук (35 секунд), в тройке лидеров оказался и ухтинец Игорь Стрекаловский. В проходке на 25 метров с коромыслом в 400 кг вновь лидировал гость из Донбасса.

Кроме того, публику порадовали «фермерской эстафетой», в которой надо было бегать с тракторными покрышками и «шарами Атласа», где шары весом от 125 до 205 килограммов на десять секунд нужно зафиксировать на бочке. Самый весомый шар удалось зафиксировать лишь Сергею Романчуку, по совокупности упражнений он занял первое итоговое место. Серебро досталось участнику из Коми Игорю Стрекаловскому, а бронза – Артему Тарасову из Санкт-Петербурга.

Оркестры и экология

По обилию праздничных мероприятий Кировский парк мог соперничать с центральными улицами города. Неподалеку от центрального входа установили сцену, на которой проходил первый республиканский фестиваль духовых оркестров. Все окрестные скамейки были заняты счастливыми бабушками, они уверяли, что вернулась их молодость: «Все как в советские времена, в городском саду играет духовой оркестр, и играет при этом в основном мелодии, знакомые с давних лет». Молодежь, радуясь хорошей погоде, предпочла или гулять по аллеям, или валяться на траве на берегу Сысолы, в месте, где должна появиться городская набережная.

В честь Года экологии на аллеях устроили несколько площадок тематической направленности, а кроме того, предлагали гладить и играть с собаками из контактного зоопарка, а также посмотреть и даже немножко потрогать других его обитателей – уток, козу, кролика, дегу и прочую живность. Волонтеры при этом собирали средства на лечение и содержание подобранных на улицах города бездомных кошек и собак. Желающие могли обменяться комнатными растениями, одеждой, которая по каким-то причинам перестала носиться, послушать лекции об экологии, порисовать песком и забрать на память понравившуюся фотографию с «Фотосушки» – веревки, к которой прищепками крепились снимки.

Трюки на верхотуре

Смертельно опасными трюками удивлял публику канатоходец из Дагестана Эдуард Мустафаев. Ведущий шоу представил его как лучшего канатоходца Советского Союза, добавив, что 20 июня трюкачу исполнится пятьдесят лет.

В 2010 году эквилибрист участвовал во всероссийском телешоу «Минута славы» и с тех пор колесит с развлекательной программой по всей стране. Были за это время и казусы: несколько лет назад на выступлении в Воронеже он сорвался, передвигаясь по канату, обувшись в тазы. Тогда шоу шло на площади Ленина, и канатоходец упал прямо на асфальт. Его госпитализировали в бессознательном состоянии.

Во время сыктывкарского перформанса падать было мягче, так как канат установили на зеленой лужайке в Кировском парке. Но Эдуард Мустафаев не упал, правда, заставил зрителей и поахать, и поохать, ведь работал без страховки. Под бодрую лезгинку 49-летний смельчак исполнил не только тот самый трюк с хождением в тазах, но и смертельно опасные этюды вроде передвижения по канату с закрытыми глазами и вставания на бутылке вниз головой. Эквилибристическая симфония завершилась феерической фреской с подвязыванием к ногам гостя из Дагестана импровизированных качелей. На качели садились дети, и он, балансируя с помощью длинного шеста, переносил их, ходя по канату туда-обратно.

– Самое главное не бояться, тогда все получится, – раскрыл секрет успеха канатоходец, общаясь с журналистами после шоу. – Публика поддерживала хорошо, и это меня заводило, давало приток сил.

Самыми опасными элементами выступления эквилибрист назвал подпрыгивание и стояние на бутылке.

Барды у мэрии

В 15.00 возле городской мэрии начался четырехчасовой концерт VI республиканского и V российского конкурса бардовской песни среди людей с инвалидностью «Струна, и кисть, и вечное перо», посвященного памяти известного российского барда Александра Лобановского, несколько лет прожившего в Коми. Сергей Емельянов, открывая фестиваль, порадовался, что встреча бардов выпала на первый действительно теплый день.

– Мы в последние недели каждый день заглядывали в прогнозы, и они нас не радовали, все время – дождь, дождь, и мы уже обреченно думали, что будем выступать под зонтиками. И вдруг такой хороший день. Это, наверное, еще и потому, что лучшие артисты бардовского направления со всей России собрались в нашем городе, – продолжила погодную тематику председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов, член жюри конкурса Маргарита Колпащикова. – Здесь собралось большое количество людей, которых я глубоко уважаю, люблю и чту, и каждый год с волнением жду их приезда. Огромная благодарность всем, кто приехал, за то, что наш конкурс продолжает жить, активно работает и впервые попал в план мероприятий Министерства культуры России.

Концерт начался с песни «Вера, Надежда и Любовь», написанной Александром Лобановским, исполнила ее Наджие Ахмедова из Усогорска. А Гран-при межрегионального конкурса достался ее землячке Елене Скуратовой, исполнившей песни «Кукушка» Виктора Цоя и «Музыкант» Константина Никольского. Лучшим исполнителем признали Андрея Лебедева из Ленинградской области, лучшим автором стихов – Ирину Нонфоджи из Архангельска, лучшим автором музыки – жителя Татарстана Георгия Цыпцына, а звание лучших авторов стихов и музыки одновременно разделили Татьяна Ладыка из Краснодарского края и Александр Зерницкий из Саратовской области.

Песни на Театральной

На площади Театральная весь день начиная с обеда шли концерты. После «Города талантов» сцену заняли участники второго городского фестиваля ВИА «Козырек», в семь часов вечера там выступили участники проекта «Поющий Север», а в восемь часов руководитель песенного проекта Евгений Гаврилов передал эстафету певице Валерии. При этом он зачем-то интриговал зрителей, называя ее просто звездой российской эстрады, не озвучивая имя. Тем временем за его спиной баннер «Поющего Севера» уже давно сменился на огромный портрет Валерии, так что если у собравшихся и были какие-то сомнения по поводу приглашенной звезды, они тут же отпали.

Звезда российской эстрады в течение часа зажигала на сцене в черном платье с крупными красными блестками, светящимися под софитами, как новогодние гирлянды, пела хорошо известные хиты и относительно новые композиции и уверяла, что «растаяла» от внимания горожан, прямо как в одной из своих песен.

После этого официальная праздничная программа завершилась, но многие горожане, рассудив, что тратить теплую и светлую белую ночь на сон глупо, продолжили праздновать, уже отдельными компаниями гуляя по городу.

Анна ПОТЕХИНА

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА, Ярослава СЕВРУКА и Анны ПОТЕХИНОЙ