Корреспондент газеты «Республика» получил премию правительства Коми в области журналистики

7 июня в Сыктывкаре состоялось заседание комиссии по присуждению премий правительства республики в области журналистики (тележурналистики). Впервые к оцениванию работ, выставленных на соискание премии, были привлечены именитые журналисты республики Евгений Хлыбов и Владимир Сумароков, которые представили свои экспертные заключения.



Победителями признаны корреспондент газеты «Республика» Артур Артеев за цикл статей по популяризации коми истории, культуры и языка и журналисты Валентина Захарова и Екатерина Чеусова за цикл статей «Выбор БНК. Это в Коми!».

Как ожидается, церемония награждения будет приурочена к празднованию 96-летия республики.