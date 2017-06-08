В Москве завершился крупнейший книжный фестиваль «Красная площадь», в работе которого приняли участие издательства из Коми. В рамках фестиваля прошел «круглый стол», на котором были озвучены результаты опроса ВЦИОМ: Александр Пушкин остается самым популярным писателем, как среди россиян, так и среди русскоязычных людей, проживающих за рубежом. Пушкин – это наше всё?

Александр Карев, пенсионер, юрист республиканской общественной приемной главы Республики Коми в Ухте:

– Более двухсот лет назад на русской земле родился наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Его пером написаны рассказы и повести, но весь мир его знает больше как великого поэта. Красота его слога проникает в душу каждого читающего и не только русскоязычного человека. Произведения Пушкина сотни раз переиздавались в России огромными тиражами, а также неоднократно переиздавались во многих странах мира. Во многих вузах за рубежом в программах изучения русского языка студенты с удовольствием читают стихи Александра Сергеевича. По его произведениям они знакомятся с неповторимым и самобытным характером русского человека. 180 лет прошло с тех пор, как Пушкин покинул нас, но не было, и нет поэта равного его таланта, красоты его стиха. Он «памятник воздвиг себе не рукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Пушкин – это наше всё! Потому, что Пушкин – это гордость России!

Николай Онищик, глава сельского поселения «Ёдва» Удорского района:

– Я думаю, что «Пушкин – наше все!» нельзя говорить. Если, Пушкин – наше всё, то, что тогда остальное? А куда девать Льва Толстого, Достоевского, Чернышевского, Добролюбова и прочих писателей и поэтов нашей, как дореволюционной, так и советской литературы? Нельзя все приписывать одному и лишать всего всех остальных. Роль Пушкина в литературе, как в нашей стране, так и за её пределами никто не умаляет, она действительно громадна, он глыба, но это не наше всё. В советское время, таких высказываний, что кто то наше всё, не допускалось, потому, что это, на мой взгляд, абсолютно не правильное суждение. Складывается мнение, что кроме Пушкина у нас больше никого нет, а это абсолютно не верное суждение. Я лично так не когда не считал и не считаю. А куда тогда девать Лермонтова, если так рассуждать?

Юлия Данилова, депутат Совета Койгородского района:

– Произведения этого гениального поэта сопровождают нас на протяжении всей жизни и объединяют людей всех возрастов, национальностей. Как можно забыть такие сказки, как «О царе Салтане…», «О рыбаке и рыбке», «О мёртвой царевне» и т.д. Кто не знает чудесного начала поэмы «Руслан и Людмила» – «У лукоморья дуб зелёный»? А сколько уроков и сочинений в школе было посвящено «энциклопедии русской жизни» – роману в стихах «Евгений Онегин».

Не случайно 6 июня – день рождения Пушкина был объявлен днём русского языка. Ведь Пушкин – создатель современного русского литературного языка. Стыдно за взрослых, которые не могут назвать трёх произведений Пушкина. Не знать Пушкина, на мой взгляд, не знать историю нашей державы, не соприкоснуться с прекрасным. Безусловно, Пушкин – это наше всё!

Юрий Вавилов, общественник из Инты:

– Для меня, «наше всё» – не Пушкин, а Чехов, Гоголь, Куприн, Бунин. Александр Пушкин – наиболее узнаваемый. Наиболее изучаемый в школе, может быть. Мало кто назовёт сходу более пяти его произведений. Или даже трёх.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.