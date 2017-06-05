Книги Республики Коми презентовали на главной площади страны

С 3 по 6 июня в Москве проходит книжный фестиваль «Красная площадь», в котором принимают участие 400 издательств из всех регионов России. Среди участников – Республика Коми, которую представляют Коми республиканская типография, издательства «Арт» и «Эском».

Стенд республики посетил заместитель председателя правительства – постоянный представитель Республики Коми при президенте России Григорий Саришвили.

– Приятно на большом книжном фестивале страны видеть издания из Республики Коми. Это возможность показать таланты республики и познакомить читателей с историей и культурой региона. Могу сказать, наш стенд пользуется популярностью, читатели подходят, интересуются и покупают наши издания, что не может не радовать. Надеюсь, участие Коми в книжном фестивале на Красной площади станет ежегодным, – прокомментировал Григорий Саришвили.

В рамках фестиваля состоялась презентация издательских проектов Республики Коми.

В частности, жителям и гостям столицы был представлен просветительский проект «Твои письмена» – книга-послание, написанная на древнем языке коми и посвященная созданию Стефаном Пермским коми письменности в 1372 году.

По задумке авторов любой желающий может стать соавтором книги и записать мысли и пожелания, используя буквы первой коми азбуки. Свою запись оставил потомкам и Григорий Саришвили.

Также была презентована книга «Наследие Стефана Пермского: духовная история и святыни Коми края», в которую вошли очерки, хронологически охватывающие события с конца XIX века до начала 40-х годов XX века. Публикации книги, в том числе художественные реконструкции событий, основаны на реальных фактах, о которых либо сообщали журналисты, либо имеются сведения в документах и воспоминаниях. Кроме того, гостей фестиваля познакомили с новыми изданиями «Популярная история Республики Коми», иллюстрации которой оживают, и «Удивительная Республика Коми» об истории республики с интересными рассказами и увлекательными фактами, а также с «Мифами Зырянского Севера».

В экспозиции республики на фестивале представлены четыре десятка книг различной тематики, в том числе детская литература, обучающие раскраски с элементами коми языка и коми народных сказок и другие.

В рамках книжного фестиваля проходят встречи с писателями и поэтами, историками и учеными, артистами и музыкантами, дискуссии и лекции, презентации книжных новинок сезона, музыкально-литературные композиции, кинопоказы и спектакли.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru