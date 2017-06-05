Уважаемые работники природоохранных органов и экологических служб предприятий, представители общественных экологических организаций республики! Дорогие друзья!

Поздравляю с профессиональными праздниками – Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды!

Указами президента России Владимира Путина 2017 год в стране объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. На территории нашей республики расположено множество особо охраняемых природных объектов, каждый из которых по-своему неповторим.

В эти праздники прежде всего хочу обратить внимание на то, что наша природа, особенно северная, требует к себе бережного и заботливого отношения. Я также хочу поблагодарить всех, кто охраняет окружающую среду, делает все для того, чтобы сберечь наши природные богатства в их первозданной красоте, сохранить для последующих поколений чистыми наши земли, леса, реки, озера.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле охраны окружающей среды!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми