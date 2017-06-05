Правительство гасит долги перед шахтерами

30 миллионов рублей на стабилизацию работы АО «Интауголь» выделит правительство республики по поручению главы Коми Сергея Гапликова. Средства пойдут на погашение долгов по зарплате и другим социальным выплатам перед работниками предприятия.

1 июня в Инте на работу не вышло порядка семидесяти шахтеров – в знак протеста против задержек заработной платы. В этот же день заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова провела рабочую встречу, где обсуждались пути выхода из ситуации, которая сложилась к данному моменту в Инте. В совещании участвовали исполнительный директор АО «Интауголь» Александр Ковалев, председатель первичной организации «Росуглепроф» Анатолий Ли и председатель Интинской объединенной первичной организации Независимого профсоюза горняков России Денис Баженов.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, стороны обсудили вопросы стабилизации производственной деятельности предприятия, поиска стратегического инвестора для АО «Интауголь», взаимодействия с потребителями товарной продукции и ресурсоснабжающими организациями. Правительство РК уже провело предварительные переговоры с потребителем продукции – ПАО «Т Плюс» – с целью обеспечения договоренностей об организации взаиморасчетов, позволяющих «Интауглю» функционировать.

Вопрос сохранения и поддержки «Интаугля», от работы которого зависит судьба всего приполярного города, находится на личном контроле Сергея Гапликова, по настоянию которого эту тему в ближайшее время обсудят на заседании Совета безопасности России.

Накануне забастовки, 31 мая, прошло совещание руководства «Интаугля», протокол которого обнародовали на официальном сайте компании. Судя по этому документу, хороших новостей на этой встрече не прозвучало, говорилось о неудовлетворительных показателях по добыче, отсутствии финансирования мероприятий, направленных на модернизацию горно-шахтного оборудования, ограничении подачи электроэнергии из-за долгов. Как следовало из этого протокола, в мае правительство Коми выделило предприятию заем в размере 20 миллионов рублей на погашение долгов по заработной плате, однако общий объем задолженности АО «Интауголь» перед работниками составляет еще порядка 38 миллионов рублей, а за период работы в АО «Шахта «Интауголь» – 130 миллионов. Знало руководство шахты и о грядущей забастовке, а также о том, что сотрудники выражают намерения пойти на голодовки и другие акции протеста. «Трудовой коллектив настроен крайне негативно», – охарактеризовали ситуацию представители профсоюза.

2 июня стало известно, что решением конкурсного управляющего гендиректор «Интаугля» Николай Дреманов отправлен в отставку.

Анна ПОТЕХИНА