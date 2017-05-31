Спорт без барьеров: в Сыктывкаре открылся детский инклюзивный лагерь

Коми снова подключилась к социальному проекту «Спорт вместе. По-настоящему!», который проходит при поддержке «МегаФона». 30 мая в столице Республики открылся летний спортивный лагерь, он объединил более 100 школьников и специалистов инклюзивного образования пяти школ-участниц проекта. Впервые на спортивные площадки выйдут не только дети, но и их родители.

Пять дней на базе отдыха «Динамо» г. Сыктывкара семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, и семьи, где таких детей нет, попробуют себя в паралимпийских видах спорта: бадминтон сидя, бочча, голбол. Новинкой этого года станет турнир по инклюзивному футболу, который активно поддержала Международная федерация футбола (FIFA).

«Этот проект никого не оставляет равнодушным. В прошлом году такой инклюзивный лагерь оказался не просто востребованным, но и дал неожиданные результаты — множество ребят с инвалидностью после него регулярно начали заниматься спортом. Их родители поняли, насколько важно вовлекать ребенка в командные игры и насколько это реально — развивать ребенка физически и социализировать через спорт», – поделилась впечатлениями председатель Всероссийского общества инвалидов в Коми Маргарита Колпащикова.

Помимо соревнований, ежедневно, все участники проекта будут узнавать интересные факты о паралимпийских видах спорта, посещать тематические мастер-классы, проходить обучение у профессиональных педагогов по инклюзивному спортивному развитию.

«Этот проект дает возможность детям с инвалидностью не только попробовать себя в разных видах спорта, но и найти занятие по душе. Проекты, которые направлены на социализацию таких ребят через спорт, «МегаФон» развивает уже несколько лет. Не стал исключением и этот год. И мы уже видим отличные результаты — дети проявляют интерес к новым видам спорта, а главное – обретают новых друзей. Уверена, что спортивный лагерь, несмотря на непогоду, поможет ребятам прочувствовать силу командного духа, поверить в себя и просто хорошо провести время на свежем воздухе», – говорит Светлана Иевлева, специалист по связям с общественностью, рекламе и маркетингу «Мегафона» в Республики Коми.

Информационная справка

Федеральный инклюзивный проект «Спорт вместе. По-настоящему!», реализуемый общественной организацией «Перспектива» при финансовой поддержке компании «МегаФон», направлен на развитие спорта равных возможностей через участие в спортивных мероприятиях детей с инвалидностью наравне со сверстниками. Впервые стартовал в 2015 году одновременно в Московской и Нижегородской областях, республиках Якутия, Коми и Башкортостане. В текущем году проект масштабирован на новые регионы — Воронежскую область и Северную Осетию.

фото и текст «МегаФон»