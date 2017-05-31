«Ростелеком» в Коми : Предприниматели – это люди, которые всегда ищут оптимальные пути для достижения цели

26 мая в День российского предпринимательства Коми филиал ПАО «Ростелеком» принял участие в «Фестивале успешного бизнеса», организованного городским центром предпринимательства и инноваций.

В ходе мероприятия специалисты Компании на выставочном стенде продемонстрировали участникам фестиваля уже привычные услуги от «Ростелекома» и новые — облачные, такие как «Новая телефония*», «Видеокомфорт**», «Виртуальный ЦОД***».

В ходе торжественного мероприятия Александру Хуциеву, директору Коми филиала ПАО «Ростелеком» были вручены благодарственные письма от Главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Валерия Козлова и руководителя «Городского центра предпринимательства и инноваций» Ольги Муллаяновой. Также персональную благодарность от центра за плодотворное сотрудничество получил Сергей Тульчинский, начальник отдела продаж корпоративным и государственным клиентам Коми филиала Компании.

Александр Хуциев в ответном слове поблагодарил за добрые слова в адрес компании и поздравил предпринимателей с праздником. «В самом слове «предприниматель» заложена активная жизненная позиция, — отметил Александр Хуциев. — Предприниматели – это люди, которые всегда ищут оптимальные пути для достижения цели, это те, кого не пугают постоянные изменения в нашей стране. Это очень смелые люди и ими можно восхищаться, а «Ростелеком» готов предложить им самый широкий спектр услуг, которые не требуют покупки дорогого оборудования, но дают все современные возможности инфокоммуникаций.»

«Сегодня предприниматели – это наши самые активные клиенты, — прокомментировал событие Александр Тульчинский. – Это люди, которые очень хорошо реагируют на все новое и трезво оценивают свою выгоду. Можно сказать, они в числе первых поняли, что такие облачные услуги как «Новая телефония», «Виртуальный ЦОД», «Видеокомфорт» помогают быстро и грамотно организовать рабочий процесс в соответствии с новейшими технологиями и достижениями в области связи. При этом они просты в подключении и использовании, а так же вполне приемлемы по цене».

Узнать больше об услугах связи, которые «Ростелеком» сегодня предлагает бизнесу, можно на сайте b2b.rt.ru или по бесплатному телефону 8 800 200 3000.

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*«Новая Телефония» — это инновационный облачный сервис для организации корпоративной телефонной сети компании. Услуга представляет собой виртуальную АТС с более широким функционалом, чем у традиционной телефонии. При подключении «Новой телефонии» клиент получает многоканальный телефонный номер без географической привязки с возможностью совершения вызовов из любой точки мира, аудио- и видеоконференциями, виртуальным контактным центром, записью разговоров, а также широким спектром дополнительных функций, в числе которых сценарии распределения вызовов, голосовые сценарии и приветствия, переадресация, голосовая почта и другие.

**«Видеокомфорт» — это облачное видеонаблюдение, которое не требует хранилищ, «сжимает» видео за тот период, в течение которого ничего существенного для заказчика не происходило, быстро настраивается. «Ростелеком» готов сегодня обеспечить 3 вида хранения видеозаписей: полной записи в течение определенного времени, записи непосредственно события, которое вычисляется и фиксируется оборудованием в процессе полной записи и гибкий вариант с полной подстройкой под требования заказчика.

***«Виртуальный ЦОД» — облачный сервис предоставления в аренду вычислительных мощностей, систем хранения данных и резервного копирования с доступом через Интернет или VPN. Управление выделенными виртуальными серверами в рамках услуги производится через личный кабинет. Среди функциональных возможностей сервиса: самостоятельный заказ и настройка виртуальных машин на сайте, гибкая конфигурация виртуальных серверов, размещение в физических ЦОД на выбор — Москва, Новосибирск, Адлер, настройка параметров безопасности, поддержка большинства операционных систем (Windows и Linux), резервное копирование, обеспечение сетевой безопасности, круглосуточная техническая поддержка и много другое.

Фото и текст ПАО «Ростелеком»