В СГУ им. Питирима Сорокина вновь выберут Студента года

В Сыктывкарском госуниверситете имени Питирима Сорокина проходит IV студенческая премия «Студент года-2017». Победители представят вуз и Республику Коми на финале Российской национальной премии «Студент года» в Севастополе.

Премия «Студент года» проводится в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений. Ее цель – выявление, поддержка и поощрение талантливой молодежи Сыктывкарского университета. Принять участие в премии могут студенты и магистранты очной формы обучения, а также лидеры и руководители различных студенческих объединений.

В этом году поощрять талантливую молодежь будут по 8 номинациям: интеллект года; спортсмен года; доброволец года; открытие года; лучший боец студенческого отряда; студенческое объединение года; студенческий лидер года и гран-при «Студент года».

— В Студенте года участвуют студенты, которые хорошо учатся, развиваются помимо учебы, и уже действительно чего-то достигли. Победители премии с гордостью носят звание «Студент года Сыктывкарского университета», они своего рода достояние нашего вуза, — отметила руководитель Департамента по молодежной политике СГУ Ольга Есева.

Премия проходит в 3 этапа. С 20 апреля по 15 мая участники представили в Оргкомитет свои портфолио и видеоролики о себе. В рамках очного этапа премии, прошедшего с 22 по 24 мая, 50 студентов и 5 студенческих объединений встретились с членами жюри, которым презентовали свои достижения, а также продемонстрировали жизненный опыт, профессионализм и ораторское искусство в конкурсе публичных выступлений на заданную тему. В состав жюри по разным номинациям премии вошли сотрудники администрации университета, победители премии прошлого года и приглашенные гости – эксперты Минобрнауки Коми, представители партнеров премии ПАО «Сбербанк России», ПАО «Ростелеком» и фитнес-клуба «Gold’s Gym» в Сыктывкаре.

Обладатель гран-при премии «Студент года — 2016» Лидия Костарева рассказывает, что участие в премии для нее не было спонтанным:

— В 2015 году я тоже участвовала в премии, но тогда до победы не хватило совсем чуть-чуть. Поэтому в 2016 году решила взять реванш. И не зря, сам конкурс дал возможность показать себя и сравниться с другими, а победа, определенно, добавила уверенности в себе. И знаете, быть Студентом года чертовски приятно! Кроме того, это отличное завершение учебы и всей студенческой жизни, красивый финал, — поделилась воспоминаниями Студент года.

Имена победителей по номинациям и обладателя гран-при «Студент года» станут известны на торжественной церемонии награждении 27 мая. Церемония пройдет в актовом зале учебного корпуса №4 (Ул. Катаева, 9). Начало в 16.00.

А в ноябре победители вузовского этапа конкурса представят университет и Республику Коми на финале Российской национальной премии «Студент года» в Севастополе.

текст и фото Сыктывкарского государственного университета им.Питирима Сорокина