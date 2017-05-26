«МЕГАФОН» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА
МОСКВА, Россия (25 мая 2017 г.) — ПАО «МегаФон» (далее – «МегаФон» или «Компания» и вместе с её консолидируемыми дочерними компаниями «Группа») (LSE: MFON), ведущий российский провайдер интегрированных цифровых услуг, объявляет финансовые[1] и операционные результаты за первый квартал 2017 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ
· Консолидированная выручка Группы увеличилась на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года[2]до 86 254 млн руб.; выручка Группы по проформе[3] увеличилась приблизительно на 1,4%
· Показатель OIBDA увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 32 120 млн руб.
· Рентабельность OIBDA составила 37,2% по сравнению с 40,2% в первом квартале 2016 года
· CAPEX снизился на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9 497 млн руб.
· Свободный денежный поток для акционеров[4] увеличился на 55.8% и составил 8 267 млн руб.
· Чистый долг на 31 марта 2017 года составил 221 015 млн руб.
· Число абонентов выросло на 1,2% за год и составило 77,3 млн на 31 марта 2017 года
Как ранее сообщалось, 9 февраля 2017 года Компания завершила приобретение 15,2% доли, представляющей 63,8% голосующих акций, в акционерном капитале Mail.Ru Group Limited (Mail.Ru), ведущей компании на рынке русскоязычного интернета. Группа консолидирует результаты деятельности Mail.Ru с начала 2017 года. В данном пресс-релизе под телеком-сегментом мы понимаем бизнес Группы, исключая показатели Mail.Ru. Промежуточная сокращенная финансовая отчетность телеком-сегмента представлена в Приложении 3. Настоящий пресс-релиз не включает результаты Mail.Ru за 1 кв. 2017 года, за исключением тех, которые упомянуты в разделе о ключевых финансовых показателях Группы выше и в Приложении 4, которое показывает, как отдельная отчетность Mail.Ru. консолидируется в отчетности Группы «МегаФон».
СЕРГЕЙ СОЛДАТЕНКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «МЕГАФОН», ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РEЗУЛЬТАТЫ:
|«
|Стратегическое приобретение
Этот квартал был важным для нас, мы завершили приобретение контролирующей доли в Mail.Ru, ведущей компании на рынке русскоязычного интернета. Покупка делает нас уникальным игроком на российском телекоммуникационном рынке, так как мы трансформируемся из традиционного оператора связи в провайдера интегрированных цифровых услуг. В соответствии с требованиями учетных стандартов сегодня мы впервые представляем консолидированные финансовые результаты Группы «МегаФон», включая Mail.Ru. Однако сегодня я уделю основное внимание результатам телеком-сегмента.
Выручка и OIBDA
Тенденции, которые мы наблюдали на протяжении прошлого года, продолжают оказывать влияние на финансовые показатели нашего телеком-сегмента. С целью уменьшения эффекта этих негативных трендов, начиная с конца 2016, года мы предприняли ряд инициатив, которые показали первые признаки восстановления темпов снижения выручки и OIBDA. При этом результаты фиксированного бизнеса и продажи абонентского оборудования остаются высокими, оба сектора продемонстрировали рост выручки.
Новая бизнес стратегия и кластерная модель управления
Сегодня в рамках Дня инвестора мы представляем новую бизнес стратегию до 2020 года. Для ее эффективной реализации в конце прошлого года мы обновили структуру компании, выделив операционный и коммерческие блоки. В этом году переходим на новую кластерную модель управления. Мы сформируем региональные подразделения не по территориальному признаку, как это было ранее, а по кластерам с сопоставимым потенциалом развития и схожим местным рынком. К разным кластерам затем будут применяться разные тактики. Переход к новой модели управления поможет нам быстрее принимать решения, быть более гибкими, усилить экспертизу в ключевых функциях, повысить эффективность бизнес-процессов.
Новая дивидендная политика
Наряду с новой бизнес-стратегией «МегаФон» также обновил дивидендную политику. Новая дивидендная политика определяет минимальный уровень дивидендов на уровне 70% от свободного денежного потока для акционеров Группы без включения результатов Mail.Ru. Цель Компании обеспечить выплаты дивидендов таким образом, чтобы соотношение чистого долга к OIBDA не превышало значение 2.0 без учета финансовых результатов Mail.Ru. Однако мы сохраним гибкость в отношении данного показателя, например, в случае привлечения заемных средств для стратегически важных сделок с целью увеличения стоимости акций. Мы считаем, что новая дивидендная политика соответствует рыночной практике, будет простой для понимания и позволит акционерам извлечь выгоду из реализации нашей новой бизнес-стратегии в долгосрочной перспективе.
Рекомендация о выплате дивидендов за 2016 год
Я рад объявить, что в соответствии с нашей новой дивидендной политикой по результатам 2016 года Совет директоров «МегаФона» рекомендует акционерам окончательные дивиденды за 2016 год в размере 20,0 млрд рублей, что эквивалентно 32,25 рублей на обыкновенную акцию (или ГДР). Выплата дивидендов подлежит утверждению акционерами на Годовом общем собрании акционеров, которое состоится 30 июня 2017 года. В случае одобрения сумма дивидендов за 2016 год составит 40,0 млрд рублей, что соответствует 64,50 рубля на обыкновенную акцию (или ГДР).
Запуск VoLTE для пользователей iPhone в Московской области
В апреле «МегаФон» стал первым оператором, который начал предоставлять услуги VoLTE пользователям iPhone в Московской области. Подписка на услугу «голос за LTE» доступна для всех абонентов наших пакетных тарифов и является бесплатной. «МегаФон» планирует расширить географию предоставления услуги VoLTE в будущем.
Прогноз
С целью улучшения результатов деятельности телеком-сегмента мы фокусируемся на более прибыльных видах выручки, таких как сервисная выручка, которая, как мы ожидаем, останется на прежнем уровне или, незначительно вырастет в 2017 году. Мы ожидаем, что показатель OIBDAсоставит 112 — 118 млрд руб. Мы прогнозируем капитальные затраты «МегаФона» на 2017 год в пределах 55-60 млрд руб. Данный прогноз касается только телеком-сегмента и не включает финансовые результаты Mail.Ru, а также не учитывает стратегические преимущества от приобретения компании.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛЕКОМ-СЕГМЕНТА[5]
(неаудированные данные, за исключением указанных, млн руб.)
|
1 кв. 2017
|
1 кв. 2016
|
Изменение
|Выручка
|
74 494
|
75 150
|
(0,9%)
|Услуги мобильной связи
|
62 714
|
64 558
|
(2,9%)
|Включая выручку от передачи данных
|
20 941
|
20 648
|
1,4%
|Услуги фиксированной связи
|
6 077
|
6 007
|
1,2%
|Продажа оборудования и аксессуаров
|
5 703
|
4 585
|
24,4%
|OIBDA
|
29 031
|
30 247
|
(4,0%)
|Рентабельность OIBDA
|
39,0%
|
40,2%
|
(1,2 п.п.)
|Чистая прибыль
|
3 840
|
8 837
|
(56,5%)
|Рентабельность чистой прибыли
|
5,2%
|
11,8%
|
(6,6 п.п.)
|CAPEX
|
8 147
|
14 298
|
(43,0%)
|CAPEX / Выручка
|
10,9%
|
19,0%
|
(8,1 п.п.)
текст «МегаФон»
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