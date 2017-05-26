«МЕГАФОН» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА

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Стратегическое приобретение Этот квартал был важным для нас, мы завершили приобретение контролирующей доли в Mail.Ru, ведущей компании на рынке русскоязычного интернета. Покупка делает нас уникальным игроком на российском телекоммуникационном рынке, так как мы трансформируемся из традиционного оператора связи в провайдера интегрированных цифровых услуг. В соответствии с требованиями учетных стандартов сегодня мы впервые представляем консолидированные финансовые результаты Группы «МегаФон», включая Mail.Ru. Однако сегодня я уделю основное внимание результатам телеком-сегмента. Выручка и OIBDA Тенденции, которые мы наблюдали на протяжении прошлого года, продолжают оказывать влияние на финансовые показатели нашего телеком-сегмента. С целью уменьшения эффекта этих негативных трендов, начиная с конца 2016, года мы предприняли ряд инициатив, которые показали первые признаки восстановления темпов снижения выручки и OIBDA. При этом результаты фиксированного бизнеса и продажи абонентского оборудования остаются высокими, оба сектора продемонстрировали рост выручки. Новая бизнес стратегия и кластерная модель управления Сегодня в рамках Дня инвестора мы представляем новую бизнес стратегию до 2020 года. Для ее эффективной реализации в конце прошлого года мы обновили структуру компании, выделив операционный и коммерческие блоки. В этом году переходим на новую кластерную модель управления. Мы сформируем региональные подразделения не по территориальному признаку, как это было ранее, а по кластерам с сопоставимым потенциалом развития и схожим местным рынком. К разным кластерам затем будут применяться разные тактики. Переход к новой модели управления поможет нам быстрее принимать решения, быть более гибкими, усилить экспертизу в ключевых функциях, повысить эффективность бизнес-процессов. Новая дивидендная политика Наряду с новой бизнес-стратегией «МегаФон» также обновил дивидендную политику. Новая дивидендная политика определяет минимальный уровень дивидендов на уровне 70% от свободного денежного потока для акционеров Группы без включения результатов Mail.Ru. Цель Компании обеспечить выплаты дивидендов таким образом, чтобы соотношение чистого долга к OIBDA не превышало значение 2.0 без учета финансовых результатов Mail.Ru. Однако мы сохраним гибкость в отношении данного показателя, например, в случае привлечения заемных средств для стратегически важных сделок с целью увеличения стоимости акций. Мы считаем, что новая дивидендная политика соответствует рыночной практике, будет простой для понимания и позволит акционерам извлечь выгоду из реализации нашей новой бизнес-стратегии в долгосрочной перспективе. Рекомендация о выплате дивидендов за 2016 год Я рад объявить, что в соответствии с нашей новой дивидендной политикой по результатам 2016 года Совет директоров «МегаФона» рекомендует акционерам окончательные дивиденды за 2016 год в размере 20,0 млрд рублей, что эквивалентно 32,25 рублей на обыкновенную акцию (или ГДР). Выплата дивидендов подлежит утверждению акционерами на Годовом общем собрании акционеров, которое состоится 30 июня 2017 года. В случае одобрения сумма дивидендов за 2016 год составит 40,0 млрд рублей, что соответствует 64,50 рубля на обыкновенную акцию (или ГДР). Запуск VoLTE для пользователей iPhone в Московской области В апреле «МегаФон» стал первым оператором, который начал предоставлять услуги VoLTE пользователям iPhone в Московской области. Подписка на услугу «голос за LTE» доступна для всех абонентов наших пакетных тарифов и является бесплатной. «МегаФон» планирует расширить географию предоставления услуги VoLTE в будущем. Прогноз С целью улучшения результатов деятельности телеком-сегмента мы фокусируемся на более прибыльных видах выручки, таких как сервисная выручка, которая, как мы ожидаем, останется на прежнем уровне или, незначительно вырастет в 2017 году. Мы ожидаем, что показатель OIBDAсоставит 112 — 118 млрд руб. Мы прогнозируем капитальные затраты «МегаФона» на 2017 год в пределах 55-60 млрд руб. Данный прогноз касается только телеком-сегмента и не включает финансовые результаты Mail.Ru, а также не учитывает стратегические преимущества от приобретения компании.