Предложение стало законом

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева встретилась с сыктывкарцем Вадимом Ивашкиным, благодаря обращению которого были приняты поправки в законодательство о жилье для инвалидов.

Со своим предложением заявитель обратился к спикеру парламента во время личного приема в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».

Он выступил представителем родственницы, которая является инвалидом. По закону инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могли потратить единовременную выплату от государства только на приобретение жилья, а не на его строительство.

В то же время, как рассказал Вадим Ивашкин, вступить в долевое строительство было намного дешевле, чем покупать новое жилье. На первом этапе в выплате им было отказано, пришлось отстаивать свое право в судах. В итоге дело было выиграно, и деньги родственница получила.

Но сыктывкарец не успокоился и решил помочь всем инвалидам, которые могут оказаться в подобной ситуации. Он пришел на прием к председателю Госсовета Коми и предложил четко прописать в законе право инвалидов направлять выплату на строительство жилья.

– Мы проанализировали законодательство, подготовили поправки и приняли их на сессии Госсовета. Эта история – пример того, как одно обращение помогает решить проблему целой группы людей. И это не единичный пример: только за последние три года более 30 законов были приняты именно по предложениям жителей, – рассказала Надежда Дорофеева.

Сейчас квартира почти готова, осталось доделать мелкий ремонт, расставить мебель, и родственница Вадима Ивашкина сможет отметить новоселье. Сам сыктывкарец уверен, что принятые поправки сделают жизнь инвалидов гораздо проще и дадут им выбор, которого раньше не было.

Пресс-служба Госсовета Коми