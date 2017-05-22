Погорельцы восстанавливают документы

«Женщины города Сыктывкара» продолжают сбор пожертвований для пострадавших от пожара в местечке Лесозавод. Трагедия произошла 20 апреля. Огнем был нанесен существенный урон двухэтажному деревянному восьмиквартирному дому на улице Школьной, 32.

Как рассказали в пресс-службе столичной мэрии, многие сыктывкарцы откликнулись и направили для погорельцев, оставшихся без крова с детьми, в центры социальной помощи семье и детям взрослую и детскую одежду и обувь, школьные и бытовые принадлежности, продукты питания и другие товары первой необходимости, за что пострадавшие от пожара горожане благодарны землякам.

Сейчас им необходимо восстановить документы, возникли расходы, требующие оплаты непосредственно денежными средствами. Общественная организация «Женщины города Сыктывкара», которой руководит депутат совета города Галина Лапшина, до 1 июня 2017 года продолжает сбор средств для погорельцев, после чего представит отчет об объемах направленных горожанами средств и их расходовании.

Реквизиты для перечисления пожертвований:

ОО «Женщины города Сыктывкара»

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.50,

тел. (8212) 21-87-24

ИНН 1101479656, КПП 110101001

р/с 407 038 102 090 000 001 40

Сыктывкарский филиал «Банк СГБ» г.Сыктывкар

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