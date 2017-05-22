Доступная среда за счет средств на капремонты

Решение разработать законопроект о создании доступной среды для инвалидов в многоквартирных домах за счет взносов на капитальный ремонт принято на комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» и поддержано председателем партии, главой правительства страны Дмитрием Медведевым.

Включение в перечень обязательных работ по капремонту мер по созданию доступной среды может улучшить качество жизни как людей с инвалидностью, так и других категорий жителей многоквартирных домов, считает депутат Госдумы Ольга Савастьянова.

– Сегодня условия для людей с ограниченными возможностями здоровья создаются только в социально значимых объектах: школах, больницах, вокзалах. Что касается жилфонда, то всем известно, что никаких условий для инвалидов при строительстве домов никто раньше никогда не предусматривал. А инвалиду не только нужно войти в какой-либо социальный объект, но и просто выйти из дома. И порой именно по этой причине люди месяцами не выходят на улицу, так как не всегда им могут оказать помощь родственники или соседи. Есть и еще один плюс законопроекта. Элементами доступной среды, например пандусом, смогут пользоваться не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и родители с колясками, пожилые, временно маломобильные граждане. Поэтому создание реальных соответствующих условий в домах будет в интересах всех жителей, – отметила парламентарий.

Андрей ПОРТНЯГИН