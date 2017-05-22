Агломерация против миграции

Сторонники партии «Единая Россия» поговорили с Дмитрием Шатохиным о будущем молодежи Коми

На заседании дискуссионного клуба Коми регионального отделения «Единой России» обсудили проблему оттока молодежи из региона. В роли эксперта выступил сенатор от Коми Дмитрий Шатохин. Модератором встречи был общественник Григорий Спичак. На встречу пришли предприниматели, студенты и представители высшей школы Коми.

Предложив сначала дать высказаться молодежи, Григорий Спичак сказал, что именно «юность должна задать тон разговору». Он отметил, что основными причинами оттока, согласно соц-опросам, является отсутствие хлеба и зрелищ в провинции.

– Опрошенные сказали, что нет работы, а это хлеб, во-вторых, скучно и делать нечего. Если в девяностые те, кто старше вас, ставили себе задачу обогащаться, то сейчас, судя по всему, и это не самое главное, – открыл дискуссию общественник.

Молодой предприниматель Игорь Киселев рассказал, что ситуация сложная и, согласно статистике, население Коми стало «худеть» с начала девяностых, опустившись с миллиона двухсот пятидесяти тысяч человек до критических восьмисот пятидесяти.

– От нас уезжают ценные кадры. Для того чтобы их остановить, надо запустить массу процессов. Нужно сосредоточить внимание на инновационных учебных заведениях среднего образования. Там учатся лучшие. Я окончил сыктывкарский лицей народной дипломатии и общаюсь с ребятами, которые там учатся. На их примере вижу, что они отчаянно ищут контакта с людьми из взрослого мира, заваливают кучей вопросов обо всем. Многие из них хотят быть бизнесменами, – сказал он.

Решить проблему Игорь Киселев предложил, призвав на помощь предпринимателей-патриотов. По его мнению, откликнувшихся руководство региона сможет причислить к тем, на кого можно опираться.

– Для таких сделаем красивые значки, которые будет не стыдно повесить на лацкан пиджака, объединим их в некоммерческую организацию. Если со стороны правительства будет определенное внимание, то в этот клуб захотят вступать все. Плюс власть должна идти на диалог с молодежью, чтобы вызвать доверие, – сказал предприниматель.

Кроме того, он обратил внимание на то, что директора школ с гордостью говорят о том, сколько человек поступило в столичные вузы. Это неправильно, и перед ними, считает Игорь Киселев, нужно поставить задачу привить детям идею, что регион в них заинтересован и что тут их ценят, уважают и будут пестовать.

Участник дискуссии Юрий Болобонов назвал выступление Игоря Киселева «отшлифованным» и отметил, что оно навеяло воспоминания о комсомольских собраниях.

– А что мешает вам взять инициативу в свои руки? – спросил он.

– Выступая здесь, я уже беру на себя эту инициативу. Кроме того, моя организация регулярно общается с детьми, и мы водим их на экскурсии, – ответил предприниматель.

Председатель Молодежного парламента Коми Олег Бекетов напомнил о существовании организации «Сообщество предпринимателей РК», которая реализует в регионе программу «Ты – предприниматель».

– Есть сообщество автомобилистов, которое красит заборы, а есть объединение, решающее реальные проблемы автолюбителей. Так вот, уже созданное сообщество предпринимателей в Коми действует эффективно, и вам нужно просто скоординировать усилия, – посоветовал Олег Бекетов.

В свою очередь директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Дмитрий Беляев сказал, что не нужно сгущать краски, и по своим студентам он не видит, что они массово жаждут покинуть Коми. Однако наблюдается потеря пассионарности в молодежной среде. Его поддержал и куратор регионального проекта «Код здоровья» Семен Кулешов, заостривший внимание на том, что «нынешней молодежи в головы не вкладывается ничего, помимо телевизионной картинки и селфи».

– Я курирую много проектов. Ко мне в большинстве случаев приходят молодые люди на собеседование с угрюмыми и ничего не выражающими лицами. Изначально ничего не закладывается. Почему у нас элементарным вещам в школах не учат? Например, как оформить ДТП без ГИБДД. Нас учат тому, как вычислить дискриминант. Мне этот навык один раз в жизни пригодился, когда я помогал младшей сестре делать домашнюю работу. Точно так же нужно говорить и о том, что ничего такого в других городах нет и не нужно ожидать чего-то суперского. Зарплата в московском «Макдоналдсе» такая же, как и в нашем. Недавно по одной радиостанции слышал, что, согласно соцопросу, выпускники вузов ожидают первую зарплату в районе восьмидесяти тысяч рублей. У меня волосы пробили крышу машины, когда это услышал, – возмутился Семен Кулешов.

Включившийся в разговор начальник управления занятости минтруда Александр Хохлов привел свои доводы:

– Нам учительница в школьные годы говорила: «Уезжайте отсюда», а теперь она работает директором там же. Отток все равно будет, но те, кто бредят морем и хотят стать океанологами, и так уедут. Мы их ничем не удержим. Зато к нам приедут те, кто хотят заниматься нефтью.

Студент СГУ Евгений Григорьев отметил, что готов работать не за восемьдесят тысяч, а даже за пятнадцать, но не видит в этом смысла именно в Коми. По его мнению, в Санкт-Петербурге можно снимать квартиру примерно за ту же сумму, что и в Сыктывкаре, а работу найти с большей зарплатой.

– Что может подтолкнуть меня сделать выбор не в пользу перспективного региона и остаться в Коми? – задался вопросом студент.

– Вот в Бурятии, например, вопрос решают так, что руководство региона субсидирует приобретение жилья вернувшимся в размере двадцати процентов от стоимости, – сказал Олег Бекетов.

Сыктывкарский священник Максим Стыров призвал задуматься о нравственности. Он поведал, что озвучил идею концепции разработки духовно-нравственного благополучия не только как документа, а вообще как идею развития региона главе Коми Сергею Гапликову, который отреагировал с огромным энтузиазмом, сказав, что это именно «та фишка, которая нам нужна».

– Процесс оттока населения идет не только в Коми, но и во всех северных регионах. Причины лежат глубоко. Накачка с комсомольским задором, которая происходила в советский период, дала неестественный приток населения. Время прошло, и мы пожинаем плоды. Остановить этот процесс мы вряд ли сможем. Да, надо поддерживать культуру, бизнес. Это сдержит проблему, но кардинально не поменяет. Считаю, что будущее республики в чистоте во всех смыслах. Я, конечно, говорю о нравственной чистоте. Скандинавские страны некоторое время назад славились своей чистотой. Укладом жизни, неторопливостью, высокими моральными нормами. Сейчас там разврата даже больше, чем в Центральной Европе, – считает Максим Стыров.

Подводя итоги, Дмитрий Шатохин напомнил о проекте «Ты нужен республике», в разработке которого сенатор принимал непосредственное участие. Сейчас проект под его началом фактически приостановлен, тем не менее он заработал как своего рода бренд и теперь под таким же названием реализуется в муниципалитетах и вузах.

– Идея, которую мы закладывали, все-таки сработала, – отметил сенатор, добавив, что миграцию это все равно не остановит. – Миграция – это мировая тенденция, и ее остановить нереально. Она увеличилась за тридцать лет в тридцать раз. Люди мигрируют уже не просто на уровне городов, а даже не уровне стран.

В ноябре прошлого года Дмитрий Шатохин был с деловой поездкой в Китае, там успешно идут по пути развития агломераций.

– У нас никто открыто не говорит о том, что мы тоже к этому идем, но по сути это так. Во-первых, в 2018 году будет чемпионат мира по футболу. Это же не столько спортивное событие. Благодаря этому мы развили агломерации, то есть те города, где пройдут матчи. Во-вторых, на реализацию проекта «Безопасные дороги» хотели выделить федеральные деньги только тридцати пяти регионам. Тогда, кстати, именно Коми первой подняла тревогу, ведь оставшиеся регионы отодвигали от федеральных средств. Много есть и других примеров, – сказал сенатор.

Член Совета Федерации отметил, что исходя из этой тенденции Коми попадает в плохую ситуацию, ведь в регионе нет агломераций. Теоретически, по его мнению, Коми может пойти по этому пути, начав объединять муниципалитеты в агломерации. Но самым главным, заключил он, является то, что как таковой стратегии развития страны пока нет, а без такой концепции невозможно определить, какие предприятия будут работать на территории региона и сколько сотрудников им понадобится.

Ярослав СЕВРУК

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