По казачьим обычаям

20 мая в Эжвинском районе Сыктывкара впервые состоялся открытый чемпионат по рубке шашкой «Казарла». Это состязание стало центральным событием фестиваля «Игры настоящих мужчин», который проходил в честь 25-летия первого Круга потомков казачьего народа в Коми.

Торжественные мероприятия на парковой территории по улице Славы в Эжве начались в 12.00. Со сцены с юбилеем казаков поздравили заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова, министр национальной политики Елена Ермолина (Савтенко), а также руководитель эжвинской администрации Александр Калинин.

На фестивале проходили молодежные патриотические игры, работали тематические площадки, где можно было пострелять из лука или поучаствовать в бою на мечах. Выступали различные творческие коллективы, в том числе и сыктывкарский народный ансамбль «Вольница», вернувшийся 14 мая из города Вязьмы Смоленской области, где завоевал Гран-при международного фестиваля казачьей песни «Споем, станица!». Для зрителей организовали и полевую кухню с горячей кашей.

Одним из самых веселых зрителей оказался казак Андрей Гринас, подпевавший творческим коллективам. Он приехал в Коми в прошлом году из Смоленска и женился на северянке.

– Обожаю северных женщин, они самые лучшие. Насчет Коми скажу, что это самое замечательное и самое неизведанное место в России, – сказал Андрей Гринас.

Предприниматели из Самары вели бойкую торговлю казачьей атрибутикой. В их палатке можно было приобрести настоящие кубанки, шашки, нагайки и многое другое. Цены зависят от качества материалов и имени мастера. Нагайки, например, стоили от тысячи до шести с половиной тысяч рублей. Самый дорогой экземпляр был с сюрпризом: из рукоятки вынимался клинок. В этой же палатке желающие могли записаться на участие в чемпионате по рубке шашкой «Казарла». Всего в итоге собрался двадцать один человек. Большая часть оказалась из сыктывкарского объединения казаков «Казачья станица Слободская», но были и представители Ухты, Усинска и Сосногорска.

Главный судья соревнований и официальный представитель федерации рубки шашкой «Казарла» Сергей Нестеров рассказал «Республике», что более десяти лет различные казачьи игры проходили в неофициальном формате, в виде забав. Это постепенно набирало обороты по России, и в феврале прошлого года было решено придать играм официальный статус, сформировав федерацию.

– Рубкой шашкой занимаются более чем в половине регионов России. Через год-два вся страна будет увлечена. Это достойный мужской вид спорта. У нас уже есть свои чемпионы. Один из них – кубанский казак Алексей Рухляда. Ему принадлежит рекорд в трех видах рубки. У истоков федерации стоят этнические казаки. Казаки на генном уровне понимают, что это и для чего надо. Наши деды говорили, что если есть хотя бы капля казачьей крови, то шашка все покажет. Во времена так называемого расказачивания многих казаков вынудили покинуть традиционные места проживания, поэтому они сейчас живут практически по всей территории России. В Коми традиционных мест проживания казаков не было, но есть этнические казаки, – сказал Сергей Нестеров.

Главный судья отметил также, что на соревнованиях выступят спортсмены начинающего уровня. По аналогии с единоборствами они градируются по цветам темляков (приспособление для крепления шашки к руке). У новичков темляки белые. На спецов, по его словам, можно будет посмотреть 11-12 июня в Златоусте, где пройдет чемпионат России по рубке шашкой и выступят более ста казаков.

Несмотря на начинающий уровень спортсменов и пасмурную погоду, посмотреть на «Казарлу» собралось немало зрителей. Люди с интересом наблюдали за тем, как казаки соревновались, последовательно проходя испытания из различных видов рубки. Самой зрелищной стала рубка мишени, в качестве которой использовали полуторалитровую пластиковую бутылку. Нужно было рубить наполненную водой бутылку так, чтобы после удара донышко оставалось стоять на стойке. Выигрывал тот, кто совершал наибольшее количество результативных ударов.

В ходе турнира главный судья Сергей Нестеров давал советы по правильному нанесению ударов и технике исполнения, а после провел небольшой мастер-класс. Он отметил, что у рубки шашкой есть тесная связь с единоборствами, например, удар, как и в боксе, должен идти от ноги, то есть основную силу ему придает не движение плечом, а именно толчок нижней конечностью.

Самым возрастным среди участников оказался 61-летний войсковой старшина, родовой оренбургский казак Василий Портнов. Он отметил, что шашка в основном висит у него дома на стенке, поэтому выступил «на троечку».

– Мероприятие прошло на отличном уровне, участвовал с удовольствием. Испытания не были для меня чем-то необычным, но я долго не занимался, а мастерство владения шашкой надо оттачивать ежедневно, – рассказал потомственный казак.

Победителем стал Юрий Ширяев из сыктывкарского объединения казаков «Казачья станица Слободская». Он является еще и участником ансамбля «Вольница» и, будучи на фестивале в Смоленской области, успел немножко потренироваться.

– На Вязьме проходил чемпионат по «Казарле», и там не участвовали, но немножко пробовали рубить. Мне это очень интересно, есть желание продолжать заниматься и, быть может, стать чемпионом на уровне России в обозримом будущем, – сказал Юрий Ширяев.

Серебро досталось Виталию Муравьеву из Ухты, а третье место завоевал сыктывкарец Руслан Суслин.

Один из главных организаторов мероприятия атаман общественной организации казаков в Коми «Особый северный казачий округ» Евгений Макин, который также участвовал в «Казарле», подводя итоги, отметил, что праздник удался.

– Задел хороший, и мы на следующий год будем делать фестиваль еще более обширным, позовем все национальности и проведем не только нашу «Казарлу», а также соревнования в других национальных видах спорта, – рассказал он.

Ярослав СЕВРУК

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