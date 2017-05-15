Нючпас сносит развалюхи

Жители поселка Нючпас Койгородского района используют «Народный бюджет», чтобы снести ветхие строения. На реализацию этого проекта они получили порядка 300 тысяч рублей.

Как рассказал глава сельского поселения Иван Буров, старые, заброшенные строения уже давно портят вид Нючпаса, да и просто опасны: не ровен час заберутся туда подростки, устроят пожар или пострадают от обрушения старых конструкций. Таких развалин здесь пять – склад, которому уже лет семьдесят, дряхлое здание сельсовета, старые помещения детсада и яслей. Кроме того, в скором времени нужно будет убрать шесть аварийных жилых домов, из которых жителей сейчас переселяют в новое жилье. Но средств на снос зданий не было, поэтому на общем собрании местные жители приняли решение заявиться на участие в республиканском проекте «Народный бюджет».

По словам Ивана Бурова, полученные средства потратят на аренду техники. Кроме того, к сносу старых строений привлекут местных безработных, и часть полученных денег пойдет на оплату их труда. В следующем году жители Нючпаса снова планируют участвовать в «Народном бюджете», чтобы решить проблему с уличным освещением.

Анна ПОТЕХИНА