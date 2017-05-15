Мичуринское обновление

Общественное обсуждение реконструкции Мичуринского парка в столице республики, который попал в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства», перешло в фазу конкретики. Напомним, в конце апреля в офисе регионального отделения «Единой России» прозвучала масса предложений от горожан, каким должен стать этот парк, кроме того, был запущен интернет-опрос. А 12 мая в столичной мэрии прошли общественные слушания уже подготовленного эскизного проекта реконструкции Мичуринского парка. Его на суд горожан представила компания-подрядчик, выигравшая конкурс на проведение работ по благоустройству этой территории.

Аукцион на подготовку проекта реконструкции Мичуринского парка выиграли ООО «4-8» и ООО «Строительная компания «Градо». Эскизный проект представил лично руководитель ООО «4-8» Сергей Кияшко.

Общая площадь парка около 7 гектаров, но поскольку здесь расположены церковь, теннисный центр, спортшкола «Северная Олимпия», школа искусств, а также детские аттракционы и спортплощадки, территория, подлежащая реконструкции, получается меньше – всего 4 гектара. По мнению Сергея Кияшко, чтобы что-то менять, надо от чего-то отказаться. Отказаться, а вернее, перенести в другое место автор проекта предложил непрезентабельный частный парк аттракционов, спортплощадки и даже визитную карточку школы искусств – «Дерево талантов».

Сам парк проектировщик разделил на несколько тематических зон. Первая – для спокойного отдыха, где можно посидеть на скамейке с книгой, поиграть в шахматы, прогуляться под сенью аллеи. Вторая зона – детская, где будут уместны игровые и спортивные комплексы, например, веревочный парк, площадка для занятий скейтбордистов, кафе. Третья зона – общественная, центром которой станет амфитеатр. Его можно использовать и как место для выступлений творческих коллективов, и как гайд-парк. Небольшой участок по соседству с тихой зоной автор проекта отвел под собачью площадку, огороженную и облагороженную. Центральный вход в Мичуринский парк на представленном эскизе украшает конструкция в виде буквы «М», а всю территорию опоясывает велодорожка. Предусмотрено также полное обновление асфальтовых дорожек, скамеек, урн и внутренней инфраструктуры.

В ходе обсуждения эскизного проекта выяснилось, что далеко не все из предложенного устраивает заинтересованных участников слушаний. Например, как заявили представители школы искусств, «Дерево талантов» не просто арт-объект, который можно без проблем перенести, а визитная карточка учебного заведения. К тому же у объекта скоро появится продолжение в виде аллеи-галереи, средства на которую организаторы рассчитывают получить в рамках «Народного бюджета». Из этого же источника будет профинансировано и создание спортивной аллеи к «Северной Олимпии».

Прозвучали возражения и по поводу переноса спортивных и тренажерных площадок, деньги на которые в свое время выбивались с большим трудом. Кроме того, та же городошная площадка – единственная на всю республику. Однако Сергей Кияшко заявил, что ничего уникального в этих площадках нет, это просто асфальт или бетон, покрытый резиновой крошкой, и перенести их не составит труда.

Возникли споры и по поводу амфитеатра. По мнению присутствовавших, ни выступающим, ни зрителям не будет здесь комфортно, поэтому лучше построить сцену или крытый летний театр.

После обсуждения многие из участников слушаний незаметно покинули зал заседаний, а немногочисленные оставшиеся разбились на группы и указали на розданных организаторами схемах, какие из объектов они хотят видеть в парке, а какие нет. Практически все предложения проектировщика получили одобрение.

Лина ПЕРОВА