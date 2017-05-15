Миллион для ветеранов – от нефтяников «РН – Северная нефть»

Сотрудники «РН – Северная нефть» и других дочерних структур Компании в рамках республиканского благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы» перечислили Совету ветеранов Усинска свыше 300 тысяч рублей. Еще 700 тысяч поступят на счет организации от «РН – Северная нефть» по программе благотворительности на 2017 год.

Поддержка ветеранов входит в число приоритетов социальной политики НК «Роснефть» и «РН – Северная нефть». Нефтяники оказывают заслуженным людям постоянную помощь, принимают активное участие в благотворительных и патриотических акциях.

По традиции сотрудники «РН – Северная нефть» одними из первых присоединились к республиканскому благотворительному марафону «Мы – наследники Великой Победы», стали инициаторами патриотических творческих проектов, участниками всероссийских и городских мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организованные нефтяниками конкурс-викторина «По страницам Великой Отечественной войны» и корпоративная акция по увековечению памяти героев «Я помню! Я горжусь!» стали примером совместного творчества.

Взрослые вместе с детьми писали сочинения-воспоминания о родных и близких, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. Мастерили поделки, участвовали в исторической викторине, посвященной важнейшим страницам Великой Отечественной, фронтовым стихам и песням.

Нефтяники и их социальные партнеры – учащиеся «Роснефть-классов» школы № 3, студенты Усинского политехнического техникума и Усинского филиала УГТУ – присоединились к традиционному легкоатлетическому пробегу. Любители игровых видов спорта встретились на площадке для флорбола, где состоялся первый чемпионат города по хоккею с мячом в зале. В числе спортсменов, выступавших за мужские сборные, играли и сотрудники «РН – Северная нефть».

Творческим подарком для ветеранов стали концерт и драматическая баллада «Не покидай меня», подготовленные студентами Усинского филиала УГТУ и сотрудниками градообразующих предприятий.

– Ставить спектакли к 9 Мая, приглашать на них ветеранов – добрая традиция, – поделились молодые специалисты «РН – Северная нефть». – Началось все со студенческих постановок, сегодня проект развивается.

В шествии «Бессмертного полка» приняли участие около четырех тысяч усинцев. Среди них – семьи сотрудников «РН – Северная нефть» и других дочерних предприятий «Роснефти».

– День Победы – святой день, – говорят начальник цеха по эксплуатации объектов дизельной генерации «РН – Северная нефть» Владимир Ермолов и его супруга Валентина. – Для нас это праздник со слезами на глазах, когда мы скорбим о тех, кого уже нет рядом, благодарим их за то, что подарили нам жизнь, возможность растить детей и внуков, радуемся мирному небу.

– Сегодня в этом шествии плечом к плечу идут живые и павшие, вместе с нами – мой папа, Грузда Николай Афанасьевич, – поясняет Валентина Николаевна, – он ушел на фронт в 1942 году, был пулеметчиком, дошел до Берлина. На пути в Германию, в Польше, он встретился с отцом, который тоже воевал. Это – единственная сохранившаяся фотография, где они вместе. Мы очень трепетно относимся к нашим семейным реликвиям – сохранившимся наградам, фотокарточкам, документам, стараемся воспитывать внуков в уважении к прошлому не только нашей семьи, но и страны. Дети должны понимать, что человек жив до тех пор, пока о нем помнят.

Сотни усинцев собрал и торжественный митинг у мемориала «Защитникам Отечества». С великим праздником собравшихся поздравили руководители муниципального образования, представители духовенства и ветеранских организаций. Они поблагодарили солдат Победы за мирное небо и напутствовали молодежь всегда помнить, какой ценой был завоеван мир.

Почтив минутой молчания память погибших и умерших, усинцы возложили цветы к мемориалу «Защитникам Отечества» и присоединились к праздничному шествию.

Автопоезд из «живых картин» напомнил усинцам несколько эпизодов из истории Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда, оборона Заполярья, ужасы Освенцима, штурм Рейхстага и долгожданная Победа…

Сотрудники «РН – Северная нефть», ежегодно участвующие в проекте, посвятили свою инсталляцию летчицам единственного женского авиаполка, которых фашисты прозвали «ночными ведьмами». В ходе боевых действий бесстрашные девушки уничтожили 17 переправ, 9 железнодорожных эшелонов, 46 складов боеприпасов, 86 огневых точек. Из 80 летчиц 32 погибли, 23 удостоены звания Героя Советского Союза.

Продолжились торжества на площади имени Аллы Босовой. Здесь собравшихся с Днем Победы поздравили первые лица города, участник Великой Отечественной войны Шакирьян Юмагулов и руководители градообразующих предприятий. Они пожелали ветеранам благополучия, здоровья, многих лет жизни в кругу родных и любящих людей.

Татьяна МАЦАКОВА