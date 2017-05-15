Му-му из металла

В центре Сыктывкара появился памятник корове

Возле здания регионального министерства сельского хозяйства и потребительского рынка, на пересечении улиц Интернациональной и Бабушкина, «пропишется» новый арт-объект – кованая буренка «Коми мöс».

Заказчиком выступил минсельхоз, приурочив установку к объявленному в Коми Году добрых дел. Корова изготовлена из стали в натуральную величину. Ее бока украшают цветы, через которые видно утробу животного. Работники министерства уже положили начало традиции класть туда монеты на счастье. Памятник олицетворяет изобилие и процветание. «Коми мöс» (мöс – корова по-коми) сделали три сыктывкарских кузнеца. Главным идеологом проекта стал мастер Дмитрий Савельев, чьи инициалы выгравированы на правом ухе коровы.

Дмитрий Савельев отметил, что для него это прежде всего творческая работа. Ковка, по его словам, заняла полтора-два месяца.

На вопрос, послужила ли прототипом какая-то порода или конкретная корова, кузнец ответил, что это, скорее, собирательный образ всех коров Коми.

– Мы ее просто кованой буренкой называем, – улыбнулся Дмитрий.

Рядом с мордой коровы на пеньке, оставшемся от срубленного тополя, установлена миска, из которой по замыслу авторов будет расти трава, создавая впечатление, что животное ест. Кроме того, рядом с выменем установлен стульчик для доярки. Колокольчик на шее буренки интерактивный, то есть любой желающий может подойти и позвенеть. Вся конструкция вызывает опасения за сохранность, ведь Сыктывкар пока далек от высокой культуры, и наверняка найдется много желающих унести с собой не только стульчик с колокольчиком, но и саму корову.

– Старались делать композицию антивандальной. Посмотрим. Если сильно захотеть, то можно все что угодно сломать, – сказал наш собеседник.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА