Легендарная воркутинка дала напутствия участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В Коми проходит финальный этап отбора кандидатов от республики на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который в третий раз состоится на территории нашей страны в октябре в Сочи.

Наталье Прокопьевне Малашенковой 81 год. Она ветеран войны, малолетний узник фашистских концлагерей и знаменитость Воркуты. Наталья Прокопьевна является действующим спортсменом: участвует во всех спортивных мероприятиях города и завоевывает медали, сдает нормы ГТО и с легкостью садится на шпагат. До сих пор она преподает физкультуру в Специальной (коррекционной) школе-интернате № 7 заполярного города, и общий стаж ее педагогической практики равняется 59 годам.

Наталья Малашенкова дважды участвовала во Всемирном фестивале молодежи и студентов. В преддверии очередного фестиваля она дала напутствия делегации от Коми.

Тяга к знаниям у Натальи Прокопьевны была всегда, несмотря на то, что в первом классе вместо тетрадей были фашистские листовки, а вместо ручек – угольки. Она прилежно училась, окончила школу с отличием и без труда поступила в Смоленский институт физической культуры. В 1957 году за активное участие в жизни института и за прилежную учебу ее послали на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходил в Москве. А в фестивале 1985 года Наталья Малашенкова участвовала уже в статусе заслуженного учителя.

– Помню, что было очень много молодежи вокруг, будто отдельный мир! Это тысячи студентов и молодых людей из разных стран со всех континентов. Большая радость – возможность пообщаться вживую с иностранцами в век без интернета и узнать о том, как все устроено в их жизни, – вспоминает Наталья Прокопьевна.

Организация мероприятия была, по словам воркутинки, на высоте, без официоза, большая культурно-просветительская программа и много свободного времени для живого общения.

Наталья Прокопьевна пожелала молодому поколению нескончаемой бодрости и оптимизма, чтобы любое дело в руках спорилось и все задуманное получалось.

По предварительным подсчетам, в мероприятии примут участие представители 150 стран, а его проведение обеспечат 8 тысяч волонтеров.

По окончании приема заявок оргкомитет ВФМС-2017 Республики Коми осуществляет отбор 70 участников, которым представится возможность войти в квоту фестиваля от нашего региона. Члены регионального подготовительного оргкомитета изучат заявки кандидатов, проведут собеседования. По их итогам у каждого из участников будет сформирован коэффициент успешности, благодаря которому будут определены 70 лучших кандидатов.

Подробности об участии в фестивале можно узнать в Республиканском центре поддержки молодежных инициатив, обратившись к специалисту по работе с молодежью Вахниной Марии Александровне по телефону (8212) 25-54-15 (доб. 206).

Участниками фестиваля могут быть российские и иностранные граждане в возрасте от 18 до 35 лет.

Праздник мирового молодежного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах: представителей НКО, молодежь, достигшую успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой.

Как отмечают организаторы, XIX фестиваль должен стать новым этапом в международном сотрудничестве, объединить будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы.

Мероприятие проводится раз в четыре года и в 2017 году пройдет в России, которая становилась хозяйкой фестиваля дважды в годы СССР – в 1957-м (VI фестиваль) и в 1985 году (XII фестиваль). VI всемирный фестиваль 1957 года, прошедший в Москве, стал самым массовым за всю историю фестивального движения.

Роман ИВАНОВ