Медики призывают узнать свой ВИЧ-статус

Республика Коми включилась во Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД», одной из основных целей которой является увеличение количества людей, знающих свой ВИЧ-статус. С этой целью в Ухте и Сыктывкаре впервые в республике будет организовано экспресс-тестирование бескровным методом – по слюне.

Общее количество ВИЧ-инфи-цированных в России на начало 2017 года составило 1 114 815 человек, это больше чем один процент населения всей страны. Для инфекционного заболевания – цифры гигантские. По состоянию на начало 2016 года в России умер каждый пятый ВИЧ-инфицированный. Среди причин смерти: СПИД, передозировка наркотиков, суицид, несчастный случай. Для сравнения: в 2015 году было выявлено 80 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, а в 2016 – уже 103 438 случаев. Фактически каждый день вирусом иммунодефицита человека заражаются более 280 россиян. Такой резкий прирост новых случаев ВИЧ-инфекции связан прежде всего с бесконтрольным распространением синтетических наркотиков (соли, спайсы), вызывающих стойкую зависимость у человека, с множественными беспорядочными половыми связями, пренебрежением к средствам защиты.

По данным, предоставленным Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, в Коми с 1990 года выявлено 3639 ВИЧ-инфицированных, из них 3117 – жители республики. Мужчины составляют 62 процента, женщины – 38 процентов, 526 человек умерли, непосредственно по причине ВИЧ-инфицирования – 124 человека.

Как подчеркнул заместитель главного врача центра Сергей Попов, по данным некоторых экспертов, реальная картина с ВИЧ-инфекцией гораздо плачевнее и количество носителей вируса может быть в разы больше. Как бы там ни было, при определении ВИЧ-положительного статуса одного из партнеров второй партнер автоматически попадает в группу риска, и в этом случае ему в срочном порядке нужно сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Необходимо помнить, что без лечения ВИЧ-инфекция достаточно быстро переходит в терминальную стадию – СПИД, заканчивающуюся летальным исходом.

– Сегодня узнать свой ВИЧ-статус каждый человек может без особого труда, – отметил Сергей Попов. – Первое – сдать соответствующий анализ в поликлинике или в республиканском центре по профилактике СПИД. Но медицина не стоит на месте. В рамках всероссийской акции помимо стандартных обследований, связанных с забором крови, впервые в республике мы будем проводить массовое тестирование с помощью экспресс-анализа. Экспресс-тест на ВИЧ – наиболее быстрый способ узнать, является ли человек носителем вируса ВИЧ. Анализ проводится одноразовым тестером по слюне, результаты тестирования известны уже через 30 минут. Этот метод пришел к нам из Европы. Россия, к сожалению, в ментальном отношении отстает от Европы, к носителям вируса в обществе до сих пор относятся как к прокаженным, которых необходимо изолировать. Не все понимают, что на самом деле эта инфекция перешла в разряд управляемых, сегодня существует достаточно высокоэффективное специфическое лечение, которое проводится исключительно за счет государства. ВИЧ-инфекция перестает быть смертельной болезнью, люди, получающие терапию, могут жить долго, сохраняя привычное качество жизни.

Главное – перешагнуть свой страх и пройти обследование на ВИЧ. Экспресс-тестирование будет проходить в Ухте и Сыктывкаре. В Сыктывкаре – 20 мая в мобильном комплексе на площадке перед торгово-развлекательным центром «Макси». В Ухте – на базе медицинского пункта университета с 17 по 19 мая. На экспресс-анализ будут приниматься лица не моложе 14 лет. Тест бесплатный.

Марина ЩЕРБИНИНА