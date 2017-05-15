Вяземский триумф «Вольницы»

Народный ансамбль «Вольница» из Сыктывкара 14 мая вернулся из города Вязьмы Смоленской области, где участвовал в международном фестивале казачьей песни «Споем, станица!» и завоевал Гран-при.

– Участвовало двадцать коллективов. В составе нашего ансамбля на фестиваль выехало семнадцать человек. Победу одержали, исполнив музыкальную композицию о преемственности истинных казачьих традиций «Пойдем, сынку, Дон рубать». Отличились от остальных тем, что включили в номер сценку, в которой отец учит сына искусству владения шашкой. Номер исполнили первоклассник Павел Ширяев вместе со своим отцом Юрием. Вообще очень порадовали юные члены коллектива, в том числе и Ильяс Олейник. Также получили диплом второй степени, исполнив «Объединенный гимн казачьих войск» в обработке художественного руководителя нашего коллектива Станислава Юрченко, – рассказал «Республике» атаман общественной организации казаков в Коми «Особый северный казачий округ» Евгений Макин.

Напомним, что в Эжвинском районе города Сыктывкара 20 мая состоятся мероприятия в честь 25-летия первого Круга потомков казачьего народа в Республике Коми. Гвоздем программы станет открытый чемпионат по рубке шашкой «Казарла», который пройдет в республике впервые.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено Евгением Макиным