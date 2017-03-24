В Сыктывкаре впервые отметили День нацгвардии

В этом году в календаре россиян появился еще один профессиональный праздник – День войск национальной гвардии Российской Федерации. Он установлен указом президента России 16 января и будет отмечаться 27 марта. В Сыктывкаре впервые праздник отметили в минувшую пятницу. Утром 24 марта в столице республики прошел митинг, посвященный Дню образования войск нацгвардии. На площади перед мемориальным комплексом «Вечная слава» выстроились военнослужащие, собрались ветераны внутренних войск, молодежь, члены правительства и духовенство.

После исполнения военным оркестром российского и республиканского гимнов участники митинга возложили цветы к Вечному огню. Первым военнослужащих поздравил руководитель администрации главы республики Михаил Порядин. Он напомнил о том, что национальную гвардию создали решением президента страны.

– Это было системное решение, направленное на укрепление внутренних войск и силовых ведомств, – отметил Михаил Порядин. – И хотя сегодня мы впервые отмечаем день национальной гвардии, этот праздник имеет свои традиции. Он посвящен каждодневной и опасной работе сотрудников внутренних войск, которые не щадя здоровья и жизни отдают себя на исполнение воинского долга в мирное время.

Председатель республиканского Госсовета Надежда Дорофеева также поздравила военнослужащих и ветеранов.

– Казалось бы, что этот праздник молод, – отметила она. – Но это только на первый взгляд. Указ президента России об учреждении Дня национальной гвардии подписали совсем недавно, но история вопроса уходит в далекое прошлое. Существует прочная связь между этим днем и многовековой историей страны. Во все времена наши соотечественники демонстрировали силу духа, доблесть, мужество и ответственность перед страной. И вы сегодня являетесь продолжателями этого великого дела.

Спикер парламента обратила внимание на вклад военно-служащих национальной гвардии в дело воспитания молодого поколения.

Начальник управления национальной гвардии по Республике Коми полковник полиции Анатолий Линько напомнил о том, что история создания войск нацгвардии насчитывает уже более двух веков. И все эти годы гвардейцы оставались одним из самых надежных оплотов государства, верными своему главному предназначению – стоять на страже закона и порядка, здоровья и жизни граждан России. Свою верность присяге, ратное мастерство и высокий профессионализм военнослужащие не раз доказывали делом.

– Мы всегда будем гордиться подвигом героев, тех, кто не жалел своей жизни в борьбе с анархией и бандитизмом, восхищаться мужеством и отвагой солдат и офицеров, проявивших героизм при защите страны от фашистской агрессии, – напомнил историю государства Анатолий Линько. – Во многом благодаря самоотверженности, отваге и мужеству воинов внутренних войск страна не скатилась в пропасть междоусобных конфликтов на Северном Кавказе в конце прошлого века. Мы будем достойны тех, кто пал смертью храбрых при выполнении воинского долга, во имя сохранения целостности страны, кто ценой своей жизни прекратил «парад суверенитетов» в бывших автономных республиках СССР.

По словам полковника полиции, сегодня войскам национальной гвардии отведено ведущее место в военной и правоохранительной системе государства. Они являются главной силовой составляющей поддержания правопорядка на всей территории Российской Федерации. В ходе реформирования войска приобрели новый, современный облик, стали мобильными, значительно расширились их цели и задачи.

– Храни вас Господь! – благословил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим военнослужащих. – Доброе вам благословение. Мы гордимся вами и вашим двухвековым ратным подвигом в истории страны. Господь всегда был с вами. И сейчас при нашей воинской части национальной гвардии есть храм и есть священник, который окормляет сыктывкарский гарнизон.

Также на митинге выступили мать героя России Александра Пузиновского – Наталья Пузиновская и ветеран внутренних войск подполковник в отставке Сергей Трусов.

Артур АРТЕЕВ

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