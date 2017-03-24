Дмитрий Медведев оценил работу общественных приемных партии

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева выступила с докладом на обучающем семинаре для руководителей региональных приемных «Единой России». Руководитель республиканской общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева поделилась с коллегами из регионов опытом по оказанию бесплатной юридической помощи жителям.

По словам Надежды Дорофеевой, проект «Ваш защитник» вызывает особый интерес и отклик у населения, так как в тематике обращений юридические консультации занимают весомую позицию. В 2016 году зарегистрировано более 300 обращений на данную тему.

Как рассказала руководитель приемной, проект состоит из двух направлений. Это приемы по жилищному законодательству и по гражданско-правовым вопросам. Такое разделение вызвано тем, что большое число обращений связано именно с жилищно-коммунальной тематикой.

– Важно подсказать людям, как правильно вести себя в той или иной ситуации: куда обратиться за помощью, как отстоять свои права. Это направление ведет юрист, специализирующийся на вопросах жилищного законодательства. За последние три месяца на прием обратились 55 человек, – отметила Надежда Дорофеева.

Так, жительнице Сыктывкара помогли взыскать с управляющей компании необоснованно начисленную сумму долга. Другой заявительнице после обращения к юристу жилищная компания сделала перерасчет за отопление. В итоге женщине вернули более шести тысяч рублей. Приемы юристов востребованы и в сельских населенных пунктах.

– В феврале и марте этого года мы провели тематические приемы в местных общественных приемных Сыктывдинского и Корткеросского районов, обратились 32 человека. В связи с востребованностью юридической помощи мы решили расширить этот проект на уровне местных общественных приемных, охватив тем самым всю территорию республики. На базе местных общественных приемных партии «Единая Россия» будут организованы приемы юристов, – поделилась планами Надежда Дорофеева.

Дмитрий Медведев высоко оценил работу руководителей общественных приемных «Единой России». Выступая на семинаре, он заявил, что высокого авторитета общественной приемной удалось достичь за счет профессионализма руководителей региональных приемных.

– Хочу поблагодарить за все, что вы делаете как руководители общественных приемных. Я всегда говорю, что это очень сложный труд – общение с людьми, которые попали в крайне непростую жизненную ситуацию. Иногда они находятся на взводе, и ваша задача не только эти эмоции погасить, успокоить человека, но и помочь ему. А это еще сложнее, потому что есть как абсолютно нерешаемые задачи, так и задачи, которые можно решить, приложив лишь колоссальные усилия, – сказал Дмитрий Медведев.

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы КРО партии «Единая Россия»