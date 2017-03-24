Претендентов на пост мэра Сыктывкара стало четверо

Число кандидатов на замещение должности мэра столицы Коми увеличилось до четырех человек. В минувший четверг документы на конкурс подали пенсионер МВД Андрей Попов и нынешний исполняющий обязанности руководителя администрации Сыктывкара Владимир Голдин.

Таким образом, сейчас в конкурсной комиссии находится четыре заявки – от Валерия Козлова, Аркадия Малафеева, Андрея Попова и Владимира Голдина.

Прием заявок на пост главы Сыктывкара продлится до 18.00 27 марта, а спустя час состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов. Заседание совета города, на котором депутаты путем тайного голосования выберут нового градоначальника, пройдет 28 марта.

Галина ГАЕВА