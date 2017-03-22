«За и против»: Материнский капитал или ежемесячные выплаты?

Идея заменить материнский капитал ежемесячными выплатами является неправильной. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. По ее словам, закон о выплате маткапитала может быть усовершенствован, однако если разбить крупную единоразовую выплату, которую семья может потратить, например, на приобретение жилья, на небольшие ежемесячные выплаты, это приведет к неэффективному расходованию средств. С инициативой о замене маткапитала другой системой поддержки семей выступили депутат Госдумы Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, которые полагают, что программа себя не оправдала. В рубрике «За и против» эксперты Общественной приемной главы Коми рассуждают о том, какая из форм поддержки семьи лучше – действующий материнский капитал или предлагаемые ежемесячные выплаты.

Эмилия Рубцова, заведующая отделением ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара», руководитель проекта «Третий возраст» в Республике Коми:

– Я воспитываю четверых несовершеннолетних детей, вот уже четвертый год, как я получила федеральный материнский капитал и региональный. Оба этих сертификата у меня лежат дома как «красивые бумажки», хотя и сумма составляет почти 600 тысяч рублей. Что касается регионального капитала в 150 тысяч рублей, он не индексируется, и вот уже четвертый год пошел, а еще через три года эти 150 тысяч рублей превратятся, образно говоря, в 50. Я один раз воспользовалась оплатой квитанций за детский сад, хотя ежемесячные расходы за услуги детского сада составляют около 800 рублей (жалко этот капитал использовать на эти нужды). Год назад я предлагала главе республики расширить условия. Например, на выплату летом для подготовки детей к школе. Тем не менее новшеств нет.

Что касается федерального капитала. Он красиво лежит в нашей семье, так как на жилье, которого у нас нет (мы живем на даче), не хватит, кредитов не взять, в ипотеке отказ. Помогли два раза выплаты по 20 и 25 тысяч рублей, которые мы в своей семье направили на приобретение зимней одежды и обуви для ребят. Надежды были на то, что внесут дополнения, например, на приобретение автомобиля для семьи, что реально было бы потянуть финансово, даже если бы пришлось добавлять 100-200 тысяч рублей.

Поддержка государства должна быть поддержкой – реальной, доступной. Поэтому если стоит вопрос о выплатах – замечательно. Семьи смогут решить хотя бы какие-то вопросы. Я считаю, надо сделать так, чтобы поддержку могли ощутить дети и желательно сегодня.

Елена Дворникова, и.о. заведующей кафедрой Сыктывкарского лесного института:

– Первый, стандартный и основной вопрос: откуда деньги будем брать? Ведь расширится круг получателей (сейчас маткапитал выплачивают однократно, независимо от количества детей, а теперь предлагается платить и на первого ребенка, и на второго, и на третьего). Кроме того, в пересчете на одного ребенка вместо нынешних 453 тысяч рублей выплата составит (18 лет х 12 месяцев х 3 тысячи рублей) 648 тысяч рублей (без учета возможных индексаций), на троих – больше трех миллионов рублей за весь предполагаемый период. Если эти затраты «повесят» на региональные бюджеты, они просто рухнут. А федеральный бюджет и нынешних расходов не тянет, в этом году принято решение не индексировать маткапитал. То есть мы имеем проект очень затратной законодательной инициативы без реального указания источников финансирования. А так не бывает.

Кроме того, возникает вопрос целесообразности «размазывания» выплат. Нынешние 453 тысячи позволяют многим семьям хотя бы начать решать жилищные проблемы, внести первый взнос за ипотечную квартиру или погасить часть платежей. Эта сумма может позволить в будущем оплатить обучение ребенка в вузе. А три тысячи в месяц израсходуются незаметно.

Ну и третий вопрос, о котором не принято говорить. Нынешняя схема выплаты маткапитала – после достижения ребенком трех лет, и только с условием целевого безналичного использования большей части – во многом направлена на то, чтобы семьи «со сниженной социальной ответственностью» не могли израсходовать деньги на нужды, не касающиеся детей. Проще говоря – чтобы не пропили. При предлагаемой системе такого барьера нет, 15 тысяч за троих детей – это очень неплохие деньги. Но есть риск, что в некоторых семьях дети их просто не увидят, а вот число неработающих опустившихся родителей будет расти. Вряд ли это тот эффект, который нужен.