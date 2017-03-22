Сергей Усачев: «Бесплатная юридическая помощь сейчас особенно востребована»

24 марта Ассоциация юристов России проводит единый день оказания бесплатной юридической помощи, приуроченный к Году экологии в стране. О том, кто может получить помощь юриста бесплатно, а также о тех людях, которые эту помощь оказывают, в интервью «Республике» рассказал председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Сергей Усачев.

– Как давно отделение ассоциации юристов в Коми проводит дни бесплатной юридической помощи?

– С момента создания Ассоциации юристов России, то есть с 2005 года, оказание бесплатной юридической помощи является одним из направлений деятельности организации. В Сыктывкаре действует центр оказания бесплатной юридической помощи. В формате акции дни бесплатной юридической помощи стали проводиться с 2010 года. Цель этой акции – привлечь внимание и тех людей, которым нужна бесплатная помощь юриста, и тех, кто может ее оказать.

Законом «О бесплатной юридической помощи» определены категории граждан, которые могут на нее рассчитывать: пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. То есть те, кто не может заплатить за юридическую консультацию. Сейчас в связи с непростой экономической ситуацией бесплатная юридическая помощь особенно востребована. Каждую неделю в наш центр бесплатной юридической помощи обращаются от пяти до двадцати человек. Они получают устные консультации, помощь в составлении исков в суд, ходатайств, жалоб.

– Кто оказывает бесплатную юридическую помощь? Профессиональные адвокаты?

– Не обязательно быть адвокатом, чтобы помочь человеку разобраться в каких-то юридических вопросах. Достаточно иметь юридическое образование и опыт работы. Члены нашей ассоциации, которые оказывают бесплатную юридическую помощь, – это филантропы, которые помимо основной работы и личных забот находят время заниматься и этой общественно полезной деятельностью. Некоторые работают регулярно – это, например, юристы Александр Алтухов и Андрей Елькин. Другие подключаются от случая к случаю, консультируют по телефону.

Хочу, чтобы все правильно поняли: мы не единственная организация, которая оказывает бесплатную юридическую помощь. Ее оказывают, скажем, все государственные органы, министерства и ведомства – в пределах своей компетенции. Например, в министерстве образования можно получить консультацию, касающуюся вопросов в сфере образования.

В ассоциацию юристов часто обращаются по вопросам жилищного права, защиты прав потребителей, наследственного права, оформления права на имущество. Иногда на первый план «вырывается» одна какая-то острая тема. В один из периодов было много вопросов в сфере ЖКХ, но сейчас благодаря общей работе и органов госвласти, и средств массовой информации таких вопросов стало намного меньше.

– Насколько эффективна бесплатная помощь юристов?

– Мы не волшебники, не можем «руками развести» проблему, назревавшую порой годами. Но мы объясняем человеку, какие действия надо произвести, чтобы эту проблему решить. Беда в том, что многие граждане юридически неграмотны – они не знают, в какое учреждение обратиться, какие требования предъявлять. Иногда достаточно небольшой подсказки юриста, чтобы ситуация очень быстро изменилась к лучшему.

Ну а об эффективности работы членов нашей ассоциации, наверное, можно судить по тому, что уже появились люди, которых можно назвать постоянными клиентами. При помощи наших юристов они решили одну свою проблему, потом приходят за помощью в решении другой, третьей. Думаю, это лучшая оценка нашей работы.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Бесплатное консультирование будет осуществляться 24 марта с 09.00 до 18.00 без перерыва. Единый день бесплатной юридической помощи посвящен Году экологии в России, поэтому граждане смогут получить не только консультации, касающиеся трудовых споров, имущественных и наследственных прав, жилищного, семейного и административного права, но и услышат ответы на вопросы экологической направленности, касающиеся земельного и природоохранного законодательства. Специалисты также готовы оказать содействие гражданам в подготовке заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового характера.

Прием граждан пройдет по адресам в Сыктывкаре:

Октябрьский пр., 55, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина;

ул. Коммунистическая, 11, Коми республиканская академия государственной службы и управления;

ул. Интернациональная, д. 108, офис Ассоциации юристов России в Республике Коми. (Именно здесь располагается центр, где еженедельно по вторникам проводятся бесплатные юридические консультации для граждан.)

Предварительно необходимо записаться на консультацию по телефону: 8-912-862-98-02.