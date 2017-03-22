Продукцию из Коми ждут в Санкт-Петербурге

В ближайшее время в центре города на Неве откроется Торговый дом Коми, цель создания которого – продвигать в Северной столице товары и услуги из нашей республики. Впрочем, продукция сельхозпроизводителей из Коми уже сейчас охотно раскупается.

Как рассказал руководитель регионального управления по обеспечению деятельности представительства в Северо-Западном округе Игорь Филиппов, работа по внедрению товаров и услуг Коми в Санкт-Петербурге идет уже давно. Создана сеть магазинов «Сияние Севера», продукты из республики можно покупать и на различных выставках и ярмарках.

– На первую Рождественскую ярмарку при представительстве привезли, в частности, оленину из Коми. Ярмарка работала семь дней, а всю оленину раскупили за сутки, – рассказал Игорь Филиппов. – В «Сияние Севера» в первое время продукцию завозили раз в квартал, потом раз в месяц, а сейчас все знают, что завоз еженедельный, и ждут четверга, когда придет машина из Коми.

Проект «Торговый дом Республики Коми» был задуман еще в 2014 году и сейчас находится на финальной стадии реализации.

– Правительство Санкт-Петербурга выделило нам помещения в доме на 8-й Советской улице, 286 квадратных метров, включая подвальные помещения. Это в центральном районе, в пятнадцати минутах ходьбы от метро «Площадь Восстания». Раньше в этом доме много лет располагалась аптека, потом помещения долго пустовали, разрушались. Местные жители попросили нас, чтобы мы при реконструкции сохранили часть исторического интерьера. Мы так и сделали: в торговом зале осталась старая аптечная витрина, – сообщил Игорь Филиппов. – Кроме торгового есть зал для выставок, там мы будем проводить встречи, мастер-классы, презентации промышленных предприятий Коми, туристических услуг.

О деятельности Торгового дома Игорь Филиппов рассказал на инновационном форуме, который прошел на минувшей неделе в Ухте. Пользуясь случаем, он пригласил промышленников и предпринимателей республики, в том числе фермеров, к сотрудничеству. Некоторые бизнесмены из Коми уже оценили возможности Торгового дома в рамках тематической недели, посвященной пищевой промышленности, которая была организована в Санкт-Петербурге для товаропроизводителей Северо-Запада.

Анна ПОТЕХИНА

Фото spb.rkomi.ru