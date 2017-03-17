Стартует акция «Поддержи нашу Юлию Самойлову!»

Региональный некоммерческий детский благотворительный фонд «Сила добра» обратился к жителям республики с просьбой поддержать ухтинку Юлию Самойлову на международном конкурсе «Евровидение».

«Сила добра» объявила о сборе писем для Юлии Самойловой, в которых каждый может высказать слова поддержки, пожелать победы, рассказать свою личную историю преодоления трудной жизненной ситуации. Письма планируется передать накануне финала «Евровидения».

«Наша землячка Юлия Самойлова – это настоящий символ мира и надежды, пример преодоления трудностей и движения к своей цели. Мы гордимся, что она из нашей республики, и желаем певице победы. Очень хотелось бы, чтобы Юля, прочитав письма, почувствовала человеческую поддержку, которая помогла бы ей победить. Коми с тобой, Юля!» – призывает к участию в акции директор фонда Татьяна Козлова.

Свои письма поддержки можно присылать на адрес: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, а/я 909. Сбор писем проходит до 17 апреля, после чего все они будут направлены певице.

Напомним, в результате внутреннего отбора на конкурс «Евровидение» от России была выбрана 29-летняя Юлия Самойлова, которая исполнит песню «Flame Is Burning» («Горит пламя»). Юлия Самойлова родилась в 1989 году в Ухте, с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Она поет с ранних лет, принимала участие в региональном конкурсе «Серебряное копытце», участвовала во всероссийском фестивале «На крыльях мечты», в конкурсах «Шлягер-2005» и международном «Роза ветров», а также телешоу «Фактор А», где получила премию «Золотая звезда Аллы». В феврале 2014-го певица приняла участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр – 2014 в Сочи, исполнив песню «Вместе».