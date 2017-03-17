Коми станет родиной фестиваля северного кино

В четверг в Москве в постоянном представительстве республики при президенте России состоялась встреча главы Коми Сергея Гапликова с российским актером, кинорежиссером, сценаристом и продюсером, заслуженным артистом страны Игорем Угольниковым.

В числе обсуждаемых вопросов – проведение осенью 2017 года в Коми первого Международного фестиваля северного кино, в котором примут участие известные российские и зарубежные мастера. В дальнейшем по предложению Игоря Угольникова, возглавляющего инициативную группу по созданию фонда «Культура без границ», фестиваль предполагается проводить в других северных городах России. Цель проекта – популяризация российского кино на различных международных площадках.

Кроме того, в рамках встречи стороны обсудили создание телевизионного сериала, посвященного Воркуте, в частности истории заполярного города, его жителям, достижениям, а также наиболее значимым событиям. По замыслу автора сериал будет носить документальный характер.

Сергей Гапликов поддержал идею проведения фестиваля и съемок фильма, отметив, что со стороны республики будет оказана необходимая помощь в организации мероприятий.

Пресс-служба главы и правительства Коми