Юные сыктывкарцы победили на конкурсе робототехников

15 марта в Москве на ВДНХ прошли соревнования детсадовцев, пробующих свои силы в робототехнике. Первое место в направлении «Агро-исследователи» заняла команда «Гӧгыль» из сыктывкарского детсада №111. Состязания состоялись в рамках IX Всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест-2017».

– В феврале мы провели республиканский отборочный этап на соревнования «ИКаР» и «ИКаРенок». Среди дошкольников лучшими стали ребята из сыктывкарского детсада №111; среди тех, кто постарше, тоже победили сыктывкарцы, ученики школы №35. Они отправились на робофест в Москву. По школьникам результаты пока не подведены, но уже точно известно, что команда наших детсадовцев взяла первое место в номинации «Агро-исследователи», – сообщил «Республике» Дмитрий Беляев, директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Куратова (это учебное заведение занимается продвижением робототехники в регионе).

Команда «Гӧгыль», состоящая из Романа Есева и Захара Григорьева, под руководством их тренера-воспитателя Ирины Виноградовой в Москве представила проект «Дивӧ Гӧгыль» – макет роботизированной фермы. Кроме того, по конкурсному заданию дошколята должны были проектировать и собирать устройства, которые пригодятся в сельском хозяйстве.

Лучшими в стране «икарята» из детского сада №111 становятся уже не в первый раз. На робофесте в Иннополисе (Казань) в прошлом году они также завоевали командное первое место, правда, в несколько другом составе – Мирослава Крылова и Романа Есева. В 2015 году сыктывкарские детсадовцы (Александр Буянов и Алексей Фрайтер) на всероссийском конкурсе юных робототехников стали пятыми.

Анна ПОТЕХИНА

Фото crr111.ru