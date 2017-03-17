Полсотни поэтов в один день

21 марта, в Международный день поэзии, в Литературном музее Ивана Куратова в течение всего дня будет проходить поэтическая эстафета. В этом году марафон поэзии пройдет под знаком памяти народного писателя Республики Коми Геннадия Юшкова.

Марафон стартует в 10 часов утра. В этот день поклонники поэзии смогут услышать стихи порядка 50 поэтов республики – как действующих, так и потенциальных членов Союза писателей Коми. Участвовать в марафоне также изъявили желание поэты из Кудымкара и постоянный участник эстафеты в Сыктывкаре московский поэт Борис Лукин.

Марина ЩЕРБИНИНА