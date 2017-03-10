Надежда Дорофеева отчиталась о своей работе

Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение о том, чтобы каждый депутат Госсовета Коми и советов городов и районов, избранный от партии, отчитался о своей работе за 2016 год. На прошлой неделе ряд народных избранников совета Сыктывкара уже выступили с отчетными докладами. А 6 марта политсовет заслушал однопартийцев, избранных в республиканский парламент и совет столицы по Лесозаводскому округу. В числе докладчиков была и председатель Госсовета Надежда Дорофеева.

Свое выступление она разделила на две части: рассказала о работе в Лесозаводском округе и представила обзор главных социально значимых законов минувшего года, принятых Госсоветом Коми, которым она руководит.

Парламентарий отметила важность работы по отстаиванию заявок от округа на этапе принятия решений о выделении бюджетных средств и постоянный контроль над ходом строительства каждого объекта, чем она активно занимается. Поэтому совместными усилиями удалось сделать немало. В 2016 году открыт долгожданный спально-игровой комплекс детского сада № 120 с обустроенными спортивно-игровыми площадками в Максаковке, установлены спортивные тренажеры на футбольном поле в Сосновой поляне, включено в муниципальную программу строительство нового корпуса школы №9, завершена газификация 23-х муниципальных домов в поселке Выльтыдор, построен магистральный газопровод к котельной в местечке Чит, проводится экспертиза проектной документации газификации местечек Ягкар, Шордор-1 и Шордор-2, капитально отремонтирована автодорога на участке вдоль Сосновой поляны и достроен отрезок федеральной дороги по улице Пермской, обустроено несколько автобусных остановок.

Рассказала Надежда Дорофеева и о своем участии в партийных проектах.

Еще одним важным направлением деятельности спикера республиканского парламента является работа с обращениями граждан в Госсовете Коми. В прошлом году Надежда Дорофеева провела 33 приема жителей республики, включая приемы в округе. Поступило 411 обращений.

Что касается законотворческой деятельности, то депутатский корпус в 2016 году принял более 240 законов и постановлений. В том числе таких социально значимых, как продление регионального семейного капитала, единовременной выплаты при усыновлении (удочерении), ежемесячной выплаты одиноким неработающим родителям и опекунам по уходу за ребенком-инвалидом, оплаты проезда беременным женщинам в медицинские учреждения и обратно, однократного возмещения расходов на ремонт жилья для детей-сирот. Кроме того, восстановлены в правах на землю многодетные семьи с совершеннолетними детьми, расширен перечень госуслуг, установлена единовременная денежная выплата «детям войны», увеличен срок заготовки древесины для строительства домов с одного года до 20 лет.

Также на особом контроле спикера находится вопрос бесплатного обеспечения земельными участками многодетных семей и других льготных категорий граждан.

Завершая свое выступление, Надежда Дорофеева заверила, что вместе с однопартийцами продолжит работу по исполнению наказов избирателей, на постоянном контроле останутся такие актуальные вопросы, как газификация, водоснабжение, организация вывоза бытовых отходов, благоустройство, ремонт дорог.

Лина ПЕРОВА