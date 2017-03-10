Глава проверил реализацию программы переселения

Руководитель республики Сергей Гапликов 9 и 10 марта посетил с рабочим визитом Усинск и Ухту, проконтролировав реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья.

Первым делом по прибытии в нефтяную столицу Коми, как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, руководитель региона посетил 38-квартирный дом по улице Геологоразведчиков, введенный в эксплуатацию 20 июля 2016 года в рамках второго этапа программы переселения. Здесь Сергей Гапликов пообщался с жильцами дома, поинтересовался, есть ли претензии к качеству жилья и реакция со стороны ответственных служб. По словам людей, все обращения, связанные с мелкими недоделками, оперативно рассматриваются и решаются.

Также глава Коми осмотрел дворовую территорию соседних домов, куда его пригласила местная жительница, посетовав на плохое состояние кровли и сложности с расчисткой снега. Сергей Гапликов поручил представителям городской администрации решить эти проблемы.

Затем глава республики провел совещание по прохождению муниципалитетом отопительного сезона и ситуации в жилищно-коммунальном комплексе.

К настоящему времени в Усинске завершена реализация двух первых этапов программы: построены четыре 38-квартирных дома для переселения более 320 человек из 142 жилых помещений. При этом, как отметил заместитель руководителя администрации города Евгений Видюков, на контроле Фонда ЖКХ остается один дом, в котором выявлены проблемы с устройством изоляции кровли. Эти работы выполнят с наступлением тепла, необходимые материалы уже закуплены. Сергей Гапликов поручил до 20 марта подготовить детальный план устранения замечаний по дому и довести эту информацию до жильцов.

В третьем этапе муниципалитет не принимает участия. В рамках четвертого этапа программы предполагается расселить пять аварийных домов и переселить 83 человек. Для этого будут приобретать жилплощадь на вторичном рынке либо у застройщиков, а также путем предоставления гражданам компенсации. Сейчас власти города занимаются подсчетом количества квартир, которые предстоит приобрести, и числа семей, согласных на компенсацию.

– К 1 сентября мы должны выполнить всю программу переселения граждан из аварийного жилья. И чтобы после фиксации, что мы это выполнили, у граждан не возникало вопросов к тому, в каких условиях они живут, чтобы у них все было хорошо. Это тема, которая будет жестко и принципиально контролироваться, – предупредил муниципалов Сергей Гапликов.

Еще одной темой совещания стала работа объектов коммунальной инфраструктуры. В этом году в Усинске зафиксировано 33 технологических сбоя, в прошлом году их было значительно больше – 52 инцидента, но ремонт в нынешнюю зиму длился дольше. Глава обратил внимание на необходимость повышения ответственности ресурсоснабжающих организаций, особенно в случаях, когда аварии на объектах сетевой инфраструктуры приводят к технологическим сбоям в работе иных коммунальных систем. За понесенный ущерб в результате чьей-то халатности или бездействия нужно требовать компенсации. Отдельно необходимо посмотреть все договоры с ресурсниками на предмет исключения посредников. Договоры должны быть прозрачными и понятными.

10 марта Сергей Гапликов работал в Ухте. Свой визит он также начал с осмотра домов, возводимых по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Это 47-квартиный дом по улице Клубной в поселке Ветлосян и 34-квартиный дом в поселке УРМЗ.

Полностью завершить работы на доме в Ветлосяне планируется к апрелю 2017 года. В настоящее время строительная готовность составляет 95 процентов, выполняются строительно-монтажные работы. Как доложил мэр Ухты Магомед Османов, основные коммуникации подведены, на следующей неделе предполагается подключить газ. С наступлением лета будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Сергей Гапликов осмотрел планировку и поручил пригласить будущих новоселов для осмотра предлагаемого им жилья.

Строительство 34-квартирного дома по улице Печорской, возводимого в рамках четвертого этапа программы переселения, также предполагается завершить в апреле 2017 года, строительная готовность – 81 процент. Плановая дата ввода в эксплуатацию с учетом благоустройства – до 30 июля 2017 года. Жилые помещения в этом многоквартирном доме предполагаются к приобретению после внесения изменения в муниципальную программу переселения и проведения аукциона.

В ходе рабочей поездки глава республики также провел совещание по вопросам реализации региональной адресной программы переселения из аварийного жилья и ряд рабочих встреч.

Лина Перова

Фото пресс-службы главы и правительства Коми