Емва ждет резидентов

Моногород в Коми признан территорией опережающего развития

Город Емва стал территорией опережающего развития (ТОР). Соответствующее решение подписал 6 марта председатель правительства России Дмитрий Медведев. Статус ТОР сделает город более привлекательным для инвесторов, поскольку на таких территориях устанавливается особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности, предусмотрены налоговые льготы и упрощены административные процедуры. Как сообщает ТАСС, в списке, под которым поставил свою подпись премьер, четыре территории опережающего развития: Емва Республики Коми, Бакал Челябинской области, Дорогобуж Смоленской области и Кировск Мурманской области.

Впервые о создании таких территорий президент страны Владимир Путин заявил в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года. Впоследствии были приняты законы, направленные на формирование ТОР, где сказано, что для каждой территории правительством устанавливается перечень видов экономической деятельности, действует особый правовой режим ведения бизнеса, минимальный объем капитальных вложений резидентов. В границах таких территорий разрешено создавать индустриальные парки.

В разговоре с корреспондентом «Республики» руководитель администрации Княжпогостского района Вячеслав Ивочкин напомнил, что идея сделать Емву территорией опережающего развития принадлежит главе Коми Сергею Гапликову, который еще в феврале 2016 года поручил разработать соответствующий план.

Этот город выбран не случайно. Емва вошла в красную зону моногородов со сложной социально-экономической ситуацией, а получение статуса ТОР позволит уйти от монопрофильности и развивать здесь другие производства. Два так называемых якорных проекта уже известны: это строительство гигантского тепличного комплекса площадью 33 гектара, который будет обогреваться за счет газа, идущего по газопроводу, а также создание индустриального парка «Емва» площадью 76 гектаров.

В октябре заявка Емвы получила одобрение на федеральном уровне. Одним из условий получения статуса ТОР являлось наличие собственной команды, управляющей проектом по развитию моногорода. В ее состав вошли глава администрации Княжпогостского района Вячеслав Ивочкин, его заместитель Татьяна Костина, первый замминистра промышленности Коми Александр Гибеж, генеральный директор тепличного комплекса «Княжпогостский» Алексей Буткин и директор ОП «Плитный мир» Геннадий Ксенофонтов.

С 14 ноября по 26 декабря прошлого года команда прошла обучение в Москве, где защитила проект Емвы перед федеральной комиссией. На защиту прибыл лично глава Коми Сергей Гапликов, и не в последнюю очередь благодаря его присутствию и поддержке команда Емвы выиграла в номинации «Самый амбициозный проект».

– Емва обладает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для того, чтобы вложенные инвестиции работали и приносили доход. Первый и самый важный шаг сделан – Емва официально получила статус территории опережающего развития, – отметил глава Коми Сергей Гапликов, комментируя подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым соответствующего документа. – Следующий наш шаг – активная работа с резидентами, в том числе как пример реализации проекта по строительству тепличного комплекса.

Резидентами ТОР могут стать индивидуальные предприниматели и юрлица, заключившие соглашение об осуществлении деятельности на данной территории. Для них предусмотрены особый режим налогообложения и облегченные правила ведения бизнеса (в том числе ставка налога на прибыль от нуля до пяти процентов, нулевой налог на имущество в течение первых пяти лет). Для резидентов также предусмотрено ограничение по количеству и продолжительности проверок их деятельности.

– Минимальное требование к резидентам – вкладывание инвестиций не менее пяти миллионов рублей и создание не менее 20 рабочих мест. В первую очередь речь идет об инвесторах, готовых вложиться в строительство тепличного комплекса. Такое же соглашение мы подписали и с компанией «Плитный мир», – сообщил Вячеслав Ивочкин, заверив, что муниципалитет готов предложить для таких предприятий земельные участки.

Эти участки выделены дополнительно к тем, на которых будут образованы индустриальные парки.

– Круче, чем в территориях опережающего развития, налоговый режим только в особых экономических зонах, – отметил первый замминистра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Александр Гибеж.

По его словам, на первых порах будет создан один индустриальный парк. Сейчас идет работа по подбору проектов, которые можно там развивать. Исходя из этого сложится профиль парка. Но учитывая, что индустриальный парк разместится на территории, включающей в себя завод ДВП, уже сейчас с большой долей уверенности можно говорить, что здесь будут производства, связанные с лесной отраслью.

Кроме того, создание в Емве ТОР позволит Республике Коми претендовать на софинансирование расходов на развитие инфраструктуры моногорода.

– К тепличному комплексу необходимо подвести газ, воду, отвести стоки и сделать дорогу. Эти инфраструктурные объекты на 95 процентов финансирует федеральный Фонд развития моногородов, пять процентов должна выделить республика, – пояснил глава администрации Княжпогостского района.

Галина ВЛАДИС