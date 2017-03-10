Валерий Козлов заручился поддержкой сыктывкарских единороссов

17 марта единороссы республики соберутся на внеочередную конференцию, где одним из главных вопросов повестки дня станет вопрос о кандидатуре на должность главы Сыктывкара. Самым вероятным кандидатом от партии власти является экс-глава совета столицы Коми Валерий Козлов.

Поддержкой сыктывкарских единороссов Валерий Козлов уже заручился. Это произошло 6 марта на очередном заседании сыктывкарского местного политсовета партии. Заслушав секретаря местного отделения партии Александра Калинина, члены политического совета единогласно поддержали решение Валерия Козлова о своем выдвижении на должность главы города.

В свою очередь Валерий Козлов поблагодарил партийцев за оказанное доверие и выразил надежду на дальнейшую совместную работу в интересах родного города.

7 марта Валерий Козлов подал пакет документов для участия в конкурсе на замещение должности главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

Вторым претендентом на этот пост стал начальник Государственной жилищной инспекции по городу Сыктывкару Аркадий Малафеев, в этот же день представивший заявление и документы в конкурсную комиссию.

Напомним, 27 марта завершается конкурс, а выборы главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» – руководителя администрации города назначены на 28 марта, когда депутатам совета города предстоит путем тайного голосования выбрать нового градоначальника.

Лина ПЕРОВА