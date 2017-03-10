Эксперты обсудили инвестпривлекательность региона

Общественная приемная главы Коми выступила организатором серии дискуссий по обсуждению доклада Сергея Гапликова о деятельности правительства республики за 2016 год и планах на три ближайших года, который представили Госсовету в феврале. Первая такая встреча прошла на минувшей неделе и была посвящена отрасли здравоохранения, а 9 марта темой дискуссии стало ресурсно-промышленное направление.

Чем привлечь инвесторов

Как отметил, открывая дискуссию, модератор встречи, член региональной общественной организации «Коми республиканское экспертное управленческое сообщество», начальник отдела ОАО «Рос-телеком» Сергей Тульчинский, инвестиции в экономику региона увеличились на 6,4 процента и составили 186 миллиардов рублей. Учитывая, что в последние два года предприятия с осторожностью вкладывают средства, это немалое достижение. По данному показателю Коми занимает одно из лидирующих мест среди регионов Северо-Запада. Соответственно у нас увеличились налоговые поступления и снизился бюджетный дефицит.

Правительство региона прорабатывало со многими предприятиями России и региона вопрос целевых инвестиций на проекты, которые реализуются на территории республики. Кроме того, началась работа по привлечению зарубежных инвесторов, специально для этого создали институт спецпредставителя.

Включившиеся в разговор эксперты высказали свои соображения, на что еще следует обратить внимание. Например, член республиканского экспертного совета Павел Балин перечислил четыре ключевые «точки роста» инвестиционной привлекательности региона. Во-первых, это включение Воркуты в Арктическую зону и признание моногорода Емвы территорией опережающего развития. Ситуацию надо использовать и заявляться на гранты и в различные федеральные фонды. Во-вторых, надо стараться занять лидирующие позиции в рейтинге регионов и показывать потенциальным инвесторам, что Республика Коми развивает долгосрочные проекты, вкладываться в которые – дело надежное. В-третьих, нельзя забывать имиджевую составляющую, в-четвертых, нужна работа по сохранению и привлечению высококвалифицированных кадров, ведь любой бизнес строится на людях.

Тему кадров продолжили и развили вице-президент Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Коми Владислав Рудый и директор Сыктывкарского лесного института Любовь Гурьева. Общий смысл сказанного ими – привлечение инвестиций напрямую зависит от промышленного развития региона, но сейчас образовательный и профессиональный стандарты отдалились друг от друга, учебные заведения не всегда готовят нужных экономике специалистов, а работодатели не стремятся участвовать в подготовке учебных планов и становиться базовыми предприятиями, на которых организуется производственная практика. Чтобы исправить ситуацию, нужен закон о социально-экономическом партнерстве между вузами и предприятиями.

Студент СЛИ Петр Вусатый обратил внимание собравшихся на ситуацию в промышленной сфере. На лесозаготовке сейчас работают импортные харвестеры и форвардеры, на покупку которых ушло 17,5 миллиарда рублей без учета расходов на дорогостоящий ремонт и запчасти. Поэтому, по мнению студента лесного института, нужно создать собственное промышленное производство таких машин. Это уменьшит отток капиталов из страны, даст работу инженерам и позволит создавать новые рабочие места.

Однако присутствовавший на дискуссии первый замминистра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Александр Гибеж возразил, что соперничать с финнами, шведами и японцами, конкурентоспособность продукции которых держится на инновациях, сложно. К тому же такой техники закупается в России недостаточно, чтобы завести собственное производство. Так что правильнее применить другие подходы. Скажем, иностранные крупные компании открывают в России производства по сборке автомобилей, и уже 90 процентов авто собираются сейчас на территории страны. В Коми по такому принципу работает закон башенных кранов – на базе СМЗ создано производство по итальянской технологии.

Альтернатива газификации

Следующей темой обсуждения стала газификация населенных пунктов. Сергей Тульчинский напомнил, что Газпром увеличил объем своих вложений в два с половиной раза. Инвестиции в добычу сырья составили 118 миллиардов рублей. Но нельзя забывать, что территория Коми огромная, и тянуть нитки газопровода в отдаленные малонаселенные районы – дело настолько затратное, что всерьез стали рассматривать альтернативные газу виды топлива – пеллеты и топливные брикеты. Тем более что газ – один из самых быстро дорожающих энергоресурсов, тогда как топливо из отходов лесопереработки в лесной республике дешево и одновременно решает экологические проблемы.

Александр Гибеж подтвердил, что газификация теперь будет идти только по крупным населенным пунктам, расположенным вдоль автодорог. В юго-западном направлении газ дойдет до Визинги и, возможно, до Объячево, в юго-восточном – до Корткероса. Всем остальным негазифицированным лесным населенным пунктам придется переходить на местные виды топлива – щепу, гранулы, брикеты.

С приходом нового руководства Коми тепловой компании перевод котельных на альтернативные виды топлива активизировался. По словам Александра Гибежа, случалось даже, что предприятия, которые выпускают топливные брикеты, не справлялись с объемом заказов Коми тепловой компании. Топливо из отходов лесопереработки доказало свою эффективность.

В 2017 году в Сыктывкаре в районе Лесозавода планируется реализовать проект по коллективному теплоснабжению 110 домов путем сжигания биотоплива. И стоимость такого отопления будет дешевле, чем газ.

Руководитель Корткеросского лесничества Михаил Ковалев рассказал еще об одном аспекте – потенциальному инвестору нужна точная информация о лесных ресурсах, качественные и количественные характеристики, но в Коми, к сожалению, информация устаревшая, 20-30-летней давности. Лес – живой организм, он растет, меняется, поэтому надо проводить работы по лесоустройству.

Все высказанные экспертным сообществом в ходе обсуждения предложения будут переданы в правительство региона.

Галина Владис

Фото Дмитрия Напалкова